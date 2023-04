Tombense e Atlético-GO empatam no Soares de Azevedo pela Série B

Na noite deste sábado (29), o Atlético-GO empatou com Tombense, por 1 a 1, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gustavo Coutinho abriu o placar para o Dragão. Egídio descontou para o time da casa.

Dragão domina e marca

O jogo começou com o Tombense tendo mais domínio, bola nos pés e criando perigo. Aos 4, Matheus Frizzo fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Fernandão que finalizou com perigo. Na sequência, o mesmo atacante teve outra chance depois de subir entre a zaga do Dragão e cabecear para defesa de Ronaldo. Aos 17, Rhaldney roubou a bola e rolou para Gustavo Coutinho abrir o marcador para o Dragão. Em desvantagem, o Tombense correu atrás do prejuízo, e passou a dominar a partida, criando lá suas boas chances, mas sem boas finalizações, descendo para os vestuários em desvantagem.

Tombense empata

A partida recomeçou com o Tombense com sede e fome de gol. Aos 6, Matheus Frizzo, de frente para o gol e dentro da área ele pegou mal na bola que acertou Daniel Amorim. Na sequência, Gustavo Coutinho recebeu com facilidade, ficou cara a cara com Felipe Garcia que saiu bem do gol, fechou o ângulo e mandou para escanteio. O Dragão teve outra chance em cobrança de falta de Shaylon. Na sequência, o lateral Egídio, que tinha entrado no lugar de Daniel Amorim, veio de trás, aproveitou o cruzamento e empatou, deixando tudo igual. Após o gol, ambas equipes empilhavam chances de gol, pecando muito na finalização, faltando aquele jeitinho brasileiro, encerando a partida no 1 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Tombense fica em oitavo, com quatro pontos. O Atlético-GO está em sexto, com cinco pontos.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Gavião Carcará vai até o Recife enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h15, na quarta-feira (3). O Atlético-GO recebe a Chapecoense no Antônio Accioly, às 21h30, na terça-feira (2).