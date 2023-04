Grêmio arranca empate no fim, elimina ABC e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

Jogando na Arena do Grêmio, o Grêmio recebeu o ABC no jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rolou na noite da última quinta-feira (27), onde o ABC saiu na frente com gol de Matheus Anjos, sofreno o empate no fim da partida com gol de Galdino, confirmando a classificação do tricolor após a vitória no jogo de ida por 2 a 0.

Galdino marca e o tricolor está nas oitavas!

Alemão chutou de fora da área e mandou a bola, com desvio, pela esquerda do gol, criando assim a primeira chance de perigo na partida aos oito minutos de jogo.

E pouco depois, com 20 minutos de jogo, em um bom passe pelo meio da defesa Matheus Anjos escapou sozinho, invadiu a área e bateu no canto direito, abrindo o placar da partida e dando uma chance ao ABC de tentar os pênaltis ou quem sabe a classificação! O jogo pegava fogo!

A comemoração dos jogadores do ABC (Foto: Rennê Carvalho/ABC)

O Grêmio tentava chegar e aos 35 Suárez tentou o chute de fora da área, colocado, mas mandou pela direita do gol. Com 42, pela direita, o Grêmio teve escanteio, batido para Suárez chutar no chão, a bola subir e ir nas mãos do goleiro Simão.

Aos 44 minutos, na chance mais clara do tricolor, Zinho fez a jogada pela esquerda, tirou o defensor e cruzou para Cristaldo dar uma bicicleta, mas mandando a bola pela esquerda do gol.

No segundo tempo o Grêmio ia para cima tentando o empate e aos 17 Suárez recebeu a bola na entrada da área, deu um drible da vaca e bateu forte, mas Simão defendeu com o rosto, salvando o ABC. Aos 35 Vina chutou forte de fora da área e Simão voou no canto esquerdo para espalmar a bola para escanteio.

Com 38 minutos Felipe Garcia recebeu na direita e chutou forte, mas Gabriel espalmou para escanteio. E no lance seguinte A bola cruzada da direita foi na área, desviada, até sobrar para Felipe Garcia bater no alto, já caindo, acertando o travessão.

Então aos 48 minutos de segunda etapa Suárez recebeu na frente, tirou o defensor e achou Galdino na entrada da área, que ajeitou e bateu colocado, no canto direito, para tranquilizar o Grêmio e classificar o time para as oitavas de final!

As oitavas de final e próximos jogos

Agora vamos para um novo sorteio para definir os jogos das oitavas de final. O sorteio será às 13h da terça-feira (2), sem restrições entre os times que se classificaram.

O Grêmio agora volta a campo no domingo (30), às 18h30, quando enfrenta o Cuiabá fora de casa. No mesmo dia, às 18h, o ABC recebe o Ceará.