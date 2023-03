Ceará se impõe e vence Fortaleza pelo Nordestão

Na noite deste domingo (5), o Ceará venceu Fortaleza, poe 2 a 0, no Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Guilherme Castilho e Erick fizeram os gols do Vozão.

Vozão domina e marca

O jogo começou no Castelão, com um Ceará muito mais articuloso e ágil. Aos 10, em cruzamento na área, a bola passa por todo mundo e chega para finalização de Janderson. João Ricardo defende a primeira. No rebote, Castilho, dentro da área, manda para o fundo das redes, deixando o Vozão na frente.

Na sequência, reposta do Tricolor, Pikachu recebe dentro da área, finaliza para a primeira defesa de Richard, zaga do Ceará dá bobeira e quase o Leão empata. Aos 23, em cobrança de pênalti, Erick marcou com categoria. O Goleiro caiu de um lado, bola do outro. Já na reta final, confusão na torcida do Fortaleza, a Polícia precisou ser acionada para intervir, com isso, o árbitro soou o apito e o Vozão foi com vantagem para o vestuário.

Sem gols

De volta aos gramados, o Vozão seguiu no mesmo pique e com vontade de marcar mais. E o Vozão chegou com Warley, cruzou, e Guilherme Castilho não chegou para fazer o cabeceio por pouco. Aos 20, veio o Leão, em tentativa de Lucero, o goleiro Richard chegou fazendo defesa incrível. Mas, a vitória ficou com o Ceará, por 2 a 0.

Como fica?

Com o resultado, o Ceará lidera o Grupo B, com 13 pontos. O Fortaleza lidera o Grupo A, com 15 pontos.

Próximos Jogos

O Ceará duela com o Vitória na quarta-feira (8), às 21h30, fora de casa, pela sétima rodada do Nordestão. O Fortaleza recebe o Cerro Porteño na quinta-feira (9), às 19h, em duelo da terceira fase da Libertadores, na Arena Castelão.