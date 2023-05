Em jogo movimentado, Palmeiras vence e assume posição do Internacional no Brasileirão Feminino

O Palmeiras se recuperou do tropeço na rodada passada e tratou de vencer o Internacional, por 2 a 1, na Morada dos Quero-Queros, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Em jogo animado, no qual as equipes buscavam o ataque, as Palestrinas saíram na frente com o gol Bia Zaneratto, de pênalti, e Tâmara marcou com um golaço de fora da área. Gutierres garantiu o triunfo alviverde no segundo tempo.

Gol e empate vem de reação rápida

As Palestrinas já tomaram a iniciativa ofensiva logo nos minutos iniciais, enquanto o Inter apostou nos bons contra-ataques para ameaçar. Belén Aquino recebeu lançamento na entrada da área, ela tentou encontrar espaço, mas Duda Santos fechou bem o espaço e bloqueou a tentativa da camisa 11. Priscila pegou a sobra pelo lado esquerdo e Katherine Tapia saiu do gol para abafar. O susto fez com que as visitantes tomassem rédeas o jogo, pressionando as adversárias, obrigando Gabi Barbieri a intervir.

Aos 21, Bia Zaneratto acabou sendo derrubada por Isa Haas dentro da área. Pênalti. A própria Imperatriz partiu para a cobrança e, na maior categoria, deslocou a goleiro para acertar o canto direito. A adversidade no placar não abateu as Gurias Coloradas, que buscaram dar a resposta e foram recompensadas doze minutos depois. Em uma linda jogada, Djeni tabela com Aquino, que abre com Tâmara. A atacante bateu colocado, a bola ainda explodiu no travessão e encobriu Tapia.

Com a igualdade, o jogo ficou mais animado na reta final, com as equipes buscando o ataque, tendo um domínio alviverde. Zaneratto até tentou surpreender Barbieri, mas a goleira fez grande defesa.

Bola parada caminho para os três pontos

Assim como terminou a primeira etapa, a segunda começou com equilíbrio e tanto o Palmeiras, quanto o Inter, partiam para o ataque. Para conseguir surpreender, vieram as jogadas ensaiadas, no caso, do lado palmeirense. Após cobrança de escanteio, Camilinha fez o corta-luz dentro da área, a bola chegou livre para Gutierres bater de primeira no lado de fora, não dando nem tempo para Barbieri reagir. Quase que a jogada voltou a se repetir, desta vez com Katrine, também através de escanteio, mas o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar e a zaga gaúcha conseguiu evitar.

Aos 26, Sandoval, que entregou com gás novo, no lugar de Djeni, partiu em velocidade, fez boa jogada individual para arrematar. Contudo, Tapia defendeu em dois tempos. As Coloradas aumentaram a pressão, principalmente com Aquino. A uruguaia quase buscou o empate. A jogadora de 21 anos entortou Flávia Mota com lindo drible, mas acabou perdendo um pouco o equilíbrio na hora do chute e ajudou no salvamento da goleira alviverde, que precisou trabalhar até o apito final.

Classificação

Houve mudança de lugares na tabela de classificação. O resultado colocou o Palmeiras na quarta posição, somando 20 pontos, assumindo o lugar do Internacional, que por sua vez, caiu para a quinta posição, tendo os mesmos 19 do início da rodada.

Próximos jogos

No próximo domingo (14), as Palestrinas encaram o Cruzeiro, em seus domínios, às 11h (de Brasília), enquanto as Coloradas irão visitar Atlético-MG, às 15h (de Brasília), no mesmo dia.