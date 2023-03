São Paulo e Inter ficam no empate pelo Brasileirão Feminino

Tudo igual! Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Internacional se enfrentaram neste domingo (19) no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, e empataram por 1 a 1. Dudinha marcou o gol do time mandante, enquanto Fany Gauto deixou tudo igual para as Coloradas.

O empate não foi bom para nenhum dos dois times. O São Paulo chegou aos seis pontos e continua no fim da zona que garante vaga para a próxima fase do torneio, enquanto o clube gaúcho chegou aos sete e ficou distante da liderança, já que o Palmeiras tem 10 pontos.

O duelo

O confronto começou sem grandes oportunidades. A primeira aconteceu na metade do primeiro tempo, quando aos 27', Dudinha achou bom passe para Naná, que invadiu a área e finalizou, mas a goleira Gabi Barbieri defendeu.

O São Paulo abriu o placar aos 28', quando Rafa Travalão achou bonito lançamento para Dudinha, que saiu das marcações com facilidade e bateu com categoria para abrir o placar na capital paulista.

O Tricolor do Morumbi quase anotou o segundo aos 41', na reta final do primeiro tempo, quando Glaudia cruzou direto para o gol e Gabi Barbieri fez boa defesa.

O Internacional voltou para o segundo tempo mais ligada. Aos oito minutos, Eskerdinha cruzou na área e Fany Gauto completou na segunda trave para empatar o duelo em Cotia. Com mais empenho na etapa final, o Internacional quase chegou ao segundo gol com Priscila, aos 12', quando Belén Aquino achou a atacante dentro da área, que finaliuzou par ao gol e a goleira Carlinha defendeu.

O segundo tempo foi dominado pelo time gaúcho, que quase virou aos 30', quando Priscila, outra vez, puxou contra-ataque, achou Belén Aquino, que tocou par a Pati Llanos, que finalizou de primeira e a bola pegou na rede pelo lado de fora. O São Paulo não conseguiu mais nada no segundo tempo, enquanto o Inter teve mais presença ofensiva, mas não conseguiu virar o duelo.

Próximos compromissos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada do Brasileirão Feminino no domingo que vem (26). O Internacional recebe o Cruzeiro, às 11h, em Porto Alegre, enquanto o São Paulo visita o Kindermann, às 15h.