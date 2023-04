Com hat-trick de Letícia Ferreira, Palmeiras vence e aplica 11 gols no Ceará pelo Brasileirão Feminino

Em tarde incrível deste sábado (1º), o Palmeiras goleou o Ceará, por 11 a 0, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Letícia Ferreira (três vezes), Laís Estevam (2), Sorriso (2), Bia Zaneratto (2), Duda Santos e Dudinha, marcaram para o Verdão.

Verdão domina e atropela o Ceará

A partida começou com o Verdão dominando e saindo com perigo. Aos 3, a zagueira Sorriso marcou um golaço, após uma cobrança curta de escanteio, onde recebeu e subiu mais que a defesa do Ceará, para colocar as palestrinas na frente. Na sequência, Letícia Ferreira recebeu de Bia Zaneratto e só escorou para ampliar o placar para o Verdão. Com o Ceará sem reação, as palestrinas continuaram a dominar e chegar com perigo, e foi nessa insistência que pintou o terceiro mais uma vez com Letícia, que após receber um cruzamento rasteiro e chutar duas vezes para marcar no rebote da goleira Yasmin.

Na reta final, Sorriso chegou e mais uma vez marcou, após uma cobrança de escanteio pela direita. Letícia desviou, a bola bateu na trave, e no rebote, a zagueira estava lá para marcar o quarto gol do Verdão. E não parou por aí, as palestrinas queriam mais, e conseguiram com Laís Estevam, que recebeu e mandou para ampliar o placar para 5 a 0, e aí o árbitro resolveu soar o apito e mandar todo mundo para o vestuário.

Palestrinas goleiam e Ceará não reage

O jogo recomeçou do mesmo que o primeiro, Verdão mandando e dominando em campo. Aos 3, Laís Estevam chegou marcando de rebote, após defesa da goleira Yasmin, a camisa 26, pegou um rebote e desvia facinho, mandando para o fundo das redes. Na sequência, Letícia Ferreira saiu em troca de passes, balançou as redes para o sétimo gol do verdão.

Com um Ceará sem reação, sem perigo, sem nada, não demorou muito e logo saiu o oitavo, com Duda Santos que saiu num bate e rebate na área, mas marcou. Aos 30, Bia Zaneratto, mandou de canhota, após belo passe de Yamila. E na sequência, a própria Yamila mais uma vez achou Bia, que com um toque de cobertura marcou o décimo gol do Palmeiras. Aos 43 minutos, a jovem Dudinha recebeu de Bia Zaneratto na área e tocou na saída da goleira para marcar seu primeiro gol pelo Verdão e o décimo primeiro das palestrinas, decretando a goleada.

Como ficou?

Com o resultado, a equipe alviverde segue invicta no nacional, com quatro vitórias e dois empates, assumindo provisoriamente a terceira colocação, com 14 pontos. Já o Ceará segue na lanterna, sem nenhum ponto.

Próximos Jogos

Neste momento, o Brasileirão Feminino dá uma pausa para os jogos da data Fifa. O Ceará, por sua vez, só volta a jogar no sábado (15), às 15h, contra o Cruzeiro, no Domingão. Já o Palmeiras terá o clássico contra o líder Corinthians, na segunda-feira (17), no Parque São Jorge, às 20h.