Marcelo, eleito craque do jogo, dedica prêmio a Alexsander

Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram hoje (10) pela 5ª rodada do Brasileirão, no estádio do Mineirão, e o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 0. Gols de Ganso e Germán Cano.

Marcelo foi eleito o melhor em campo na vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro. O lateral dedicou o prêmio ao volante criado em Xerém, Alexsander.

"Esse prêmio eu dedico ao Alexsander. Ele saiu do jogo, mas acredito que não é nada grave. Mas esse prêmio aqui eu dou para ele porque esse moleque merece. Jogou muito."

O astro foi perguntado se com a vitória fora de casa a equipe tricolor se credenciava à conquista dos títulos que o clube disputa. O lateral falou sobre o momento do time e preferiu afastar o favoritismo.

"Tem muito jogo ainda pela frente. A gente sabe que a gente quer brigar por todas as competições e o Brasileirão é muito difícil. Então, hoje foi um jogo que a gente jogou bem, soube sofrer, soube se defender e depois conseguimos fazer os gols, mas tem muito jogo ainda."

Ainda sobre o prêmio, Marcelo gravou um vídeo que foi postado nas redes sociais do Fluminense, dando mais detalhes do motivo de ter entregado o troféu "Craque do Jogo", dado pela TV Globo, para o camisa 5 tricolor.

"Eu ganhei o prêmio, votaram em mim, fiquei muito feliz. Mas não tem como não dar o prêmio pro Alexsander, cara roubou bola, jogou para caramba, ajudou o time, saiu machucado, voltou para a partida. Para mim ele foi o melhor da partida, assim... Com diferença. Então não posso ficar com esse prêmio, se não eu ia me sentir mal. Acho que ele merece muito mais que esse prêmio, mas entreguei pelo carinho que tenho por ele, pelo jogo que ele fez e pela entrega que ele teve."

Alexsander saiu chorando de campo, com fortes dores no joelho depois de um lance forte, mas o caso não parece grave; jogador será reavaliado no Rio de Janeiro para saber gravidade da possível lesão.

"Pode ter sido um estiramento do colateral, precisa fazer mais exames. Mas aparentemente não foi nada grave." - disse o técnico Fernando Diniz em coletiva.

O Fluminense volta à campo no próximo sábado para enfrentar o Cuiabá pela 6ª rodada do Brasileirão.