Diniz lamenta derrota, mas valoriza poder do Fortaleza: "Foram superiores e mereceram a vitória"

O Fluminense enfrentou o Fortaleza hoje (29) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu pelo placar de 4 a 2 no Castelão. Em entrevista coletiva rápida, o treinador Fernando Diniz falou brevemente o que viu da partida, e pontuou que precisa melhorar os erros para não cometê-los novamente.

Sobre a semelhança de estilo de jogo com o Vojvoda, o técnico discordou de que o estilo é semelhante e completou.

"Bom, eu acho que os estilos são quase que totalmente diferentes. O estilo deles é mais direto, mais vertical, de mais transição. Foi um jogo que não surpreende a gente em nada. Eles foram felizes, tiveram a superioridade e ganharam a partida merecidamente."

Diniz foi perguntado se acredita em favoritismo do Fluminense para a conquista do Campeonato Brasileiro.

"Eu acho que não tem favorito no Brasil. O Fluminense tem que jogar diferente do que jogou hoje se quiser ser campeão de alguma coisa. Hoje jogamos com menos concentração do que devia, e precisamos melhorar isso para buscar coisas maiores."

Se a desatenção que levaram o time à derrota, Diniz confirmou e valorizou a equipe do Fortaleza que soube atacar em cima dos erros do Fluminense.

"Foi um dos elementos cruciais. Têm duas equipes jogando. Nós erros, mas o Fortaleza soube jogar. Tivemos erros por falta de concentração, na tomada de decisão simples. O Fortaleza soube se aproveitar de erros que tivemos e saíram com a vitória."

O comandante tricolor disse o que achou do jogo como telespectador, que rapidamente cortou e voltou a reforçar que o time não pode errar como errou hoje.

"No ponto de vista do torcedor, o jogo foi ótimo, saíram 6 gols. Mas eu não sou torcedor, sou técnico do Fluminense. Não podemos jogar assim, se não vamos pagar contas altas como pagamos hoje. Nossa qualidade técnica não é essa, hoje estivemos muito abaixo."