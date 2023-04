Fluminense e Athletico abrem segunda rodada do Brasileirão no Maracanã

Neste sábado (22), às 16h30, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro terá seu início com um grande jogo entre dois times que venceram em suas estreias. O Athletico, de Paulo Turra, irá tentar medir forças contra o temido Fluminense, de Fernando Diniz, no Maracanã.

O Tricolor das Laranjeiras vem de vitória no grupo D da Copa Libertadores, em cima do The Strongest, na ultima terça-feira (18), no Maracanã. O time vem sendo elogiado nacionalmente pelo bom momento, com resultados e desempenho expressivos. Nos últimos sete jogos, a equipe acumula seis vitórias, e uma derrota, além de 21 gols marcados e apenas dois sofridos. Para completar, neste retrospecto a equipe conquistou o Campeonato Carioca, em cima do maior rival, Flamengo.

Do outro lado, o Furacão derrotou o Atlético-MG, na Arena da Baixada, em jogo válido pelo competitivo grupo G da mesma competição. O Athletico Paranaense de Paulo Turra, em 2023 tenta provar para o país que ainda é a equipe competitiva comandada em 2022 por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que atualmente é diretor técnico do clube. Nos últimos sete jogos, o time acumula quatro vitórias, dois empates, e um derrota, tendo marcado sete gols e sofrido dois.

De acordo com a ultima parcial, um pouco mais de 30 mil ingressos haviam sido comercializados. A expectativa é que o Maracanã receba um público de aproximadamente 35 mil pessoas.

Fluminense joga com time titular, mesmo com calendário cheio

Para esta partida, Diniz não contará com Jorge, Martinelli, Keno e Manoel, porém a boa notícia é que o técnico provavelmente poderá contar com Marcelo, que sentiu dores durante o jogo na terça-feira (18), contra o The Stronghest, e foi substituído.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, Paulo Henrique Ganso; John Arias, John Kennedy e Cano.

Athletico deve repetir escalação

Na partida contra o Tricolor carioca, o técnico Paulo Turra não contará com Kaique Rocha, Alex Santana e Marcelo Cirino. O principal retorno da equipe fica por conta do zagueiro Thiago Heleno, que estará a disposição do treinador para ser escalado.

Provável escalação: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Christian; Terans, Vitor Roque, Rômulo.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Bruno Correia da Silva (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)