Com hat-trick de Germán Cano, Fluminense goleia River Plate no Maracanã e segue 100% na Libertadores

Em jogo que certamente estará por muitos anos na mente do torecor do tricolor carioca, o Fluminense goleia o River Plate por 5 a 1 com gol de Cano e Jhon Arias,, segue invicto na competição e praticamente encaminha classificação.



Primeiro tempo:



Em um primeiro tempo que mostrou o porquê deste ser um dos embates mais esperados da competição, o Fluminense, com mando de campo, deu as honras da casa. Começou o jogo marcando em cima e não dando espaços para o River Plate, dominando assim os primeiros minutos da partida. Com o jogo ficando cada vez mais pegado, as disputas de bola e cartões amarelos aparecendo, o clima entre as equipes foi ficando mais ríspido. Aos 29 minutos, Marcelo fatiou a bola e lançou para Keno, que em velocidade pela esquerda tocou para Cano, o qual tirou de dois e bateu no alto, fazendo o primeiro gol do jogo.



O Fluminense vinha administrando bem o placar, sentindo-se mais confiante como no início da partida, porém, aos 31 minutos, enquanto o time argentino ainda sentia o gol, Marcelo, em jogada pelo meio, driblou Pérez, que deixou o corpo e acabou recebendo cartão amarelo. Aos 39 minutos, o River Plate chegou ao empate após De la Cruz lançar para Beltrán, que conseguiu aparecer entre a zaga tricolor e empatar o jogo. Nos minutos finais, pouco se via as equipes tentando sair, e ambas administraram bem suas ações, deixando o placar empatado em um excelente primeiro tempo.



Segundo Tempo:



Logo no início do segundo tempo, aos 56 minutos, a equipe do Fluminense saiu novamente na frente em jogada de Ganso, que viu Samuel Xavier invadindo a grande área. O lateral tocou no meio da saída de Armani, Cano fechou no segundo pau e de carrinho, fez o segundo gol da equipe tricolor. Minutos depois, o Fluminense chegou ao gol novamente com Cano, mas enquanto comemorava, o auxiliar já marcava o impedimento.



A equipe argentina fez duas substituições praticamente seguidas para tentar mudar sua atuação em campo, mas não surtiu muito efeito. Aos 68 minutos, González acertou a mão no rosto de Cano, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O jogo seguiu com o clima esquentando, e o Fluminense teve total controle do jogo, chegando ao terceiro gol aos 75 minutos.



Após Arias receber pela direita, tabelou com Alexsander dentro da área e tocou na saída de Armani, deixando a torcida do clube das Laranjeiras em êxtase. Aos 85 minutos, Cano fez o quarto gol do Fluminense e o seu terceiro na partida, após cruzamento de Arias, que totalmente livre, fez um hat-trick histórico sobre a equipe argentina, em pleno Maracanã. Já nos acréscimos, o tricolor carioca chegou ao quinto gol. Kennedy conseguiu fazer o pivô, deixou Arias de frente para o gol, e este chutou cruzado, sacramentando a goleada esmagadora no Maracanã para o êxtase daqueles que acompanhavam no estádio.



Próximos Jogos:



O Fluminense chega aos 100% na Libertadores, somando 9 pontos e segue líder isolado do grupo D. Agora, a equipe das Laranjeiras se concentra para o clássico contra o Vasco, no próximo sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Já o River Plate enfrenta o Boca Juniors, em casa, no maior clássico argentino, no próximo domingo, sendo esse o primeiro clássifo pós-reforma do Monumental de Núñez.