Fluminense visita o Paysandu pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fluminense visita o Paysandu nesta terça-feira (25), em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, que ocorreu no Maracanã, terminou com vitória do Tricolor pelo placar de 3 a 0, com gols de Nino, Keno e Felipe Melo. A partida de volta acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, às 20h (de Brasília).

Paysandu aposta suas fichas em possível virada contra o Flu

Com resultado ruim na primeira partida, o Papão precisa se reerguer se quiser sonhar com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para isso, conta com a força da sua torcida, que deve lotar o Mangueirão e apoiar o time durante os 90 minutos. O técnico Márcio Fernandes declarou que acredita na melhora da equipe e que o Paysandu pode sair da batalha desta terça com um resultado melhor que o da primeira partida.

"Nosso time passou por momentos de turbulência com críticas e muitos jogadores lesionados. Aos poucos, conseguimos dar uma cara ao time e isso é importante para aumentar a nossa confiança para esses próximos desafios.", afirmou o comandante do Paysandu.

Paysandu conclui preparação para a decisão contra o Fluminense. Foto: John Wesley/Paysandu

Para a partida decisiva, Marcelo Fernandes não deve fazer muitas alterações e pode mandar a campo a base que disputou a primeira partida no Maracanã. O Papão vem de uma importante vitória contra o Águia de Marabá no duelo de ida da semifinal do Campeonato Paraense.

Provável escalação do Paysandu: Thiago Coelho, Genílson, Wanderson e Filemnon; Edílson, João Vieira, Geovane, Ricardinho e Eltinho; Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marcelo Fernandes.

Fluminense viaja sem Marcelo

O Fluminense realizou um único treino visando a partida desta terça pela Copa do Brasil. Após a vitória contra o Athletico Paranaense no último sábado, no Maracanã, o tricolor treinou nesta segunda-feira e já viajou para Belém.

Paulo Henrique Ganso atende torcedores na chegada do Flu em Belém. Foto: Mailson Santana/FFC

Fernando Diniz não deve fazer mudanças na equipe que vem encantando o futebol brasileiro no primeiro semestre e acumula seis vitória consecutivas. Com isso, Diniz deve mandar um time sem surpresas. O grande desfalque da partida será o lateral Marcelo, que foi poupado pela comissão técnica.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Alexsander; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Árias (Jhon Kennedy) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.