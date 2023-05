Com dois dobletes, Red Bull Bragantino e América-MG empatam no Brasileirão

Nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, Red Bull Bragantino e América-MG empataram em 2 a 2 com gols de Helinho do Massa Bruta e Aloísio do Coelhão. O jogo aconteceu no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Jogo truncado com dois destaques

Aos 15 minutos do primeiro tempo, com auxílio do VAR, o árbitro da partida Rafael Rodrigo Klein decidiu marcar a penalidade máxima para o América por consequência do atleta adversário Bruninho levantar a perna em uma altura faltosa, dento da área. Aloísio converteu a cobrança.

Nos 33 minutos de jogo, em ataque do Massa Bruta, o jogador revelado pelo São Paulo, Helinho, sofreu uma falta próxima da área que ele mesmo cobrou e com um belo chute, marca o 1 a 1.

Já no final da primeira etapa, o autor do gol do Braga que ainda estava com sangue nos olhos, driblou dois pela direita e fez um lindo gol pra virar o jogo e deixar o time da casa na frente no placar.

Na segunda etapa, sem grandes chances, Aloísio que já tinha feito o dele chuta e a bola bate na mão de Jadsom, resultando em mais um pênalti para o Coelho e outro gol do Boi Bandido.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado da partida, o time de Bragança Paulista é o 14º colocado com seis pontos. Voltam a campo neste sábado (13) às 18h30 no Allianz Parque contra o Palmeiras pelo Brasilerão. O Braga reencontrará seu ex-craque, Artur, vendido pro Verdão em março deste ano.

Já o Coelhão, está na penúltima colocação com um ponto. Em seu próximo jogo enfrenta o Cruzeiro em clássico mineiro na Arena Independência, às 18h30, deste domingo (14) no Campeonato Brasileiro.

Lembrando que a rodada ainda não acabou então essas classificações são parciais.