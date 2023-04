Cruzeiro bate Bragantino em jogo marcado por gol relâmpago, expulsão e fim de jejum

Os torcedores do Estádio Nabi Abi Chedid presenciaram de tudo um pouco. O Cruzeiro soube controlar melhor o seus momentos e aplicou 3 a 0 contra o RB Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ramiro abriu a contagem com menos de um minuto de jogo, Gilberto, que finalmente voltou a marcar, depois de oito jogos, e Bruno Rodrigo garantiu o segundo triunfo seguido do Cabuloso. Já os Touros tiveram duas expulsões: Aderlan, ainda no primeiro tempo, e Cleiton no banco de reservas.

Etapa com gol relâmpago e expulsão

Com menos de um minuto de jogo, a Raposa induziu o Massa Bruta ao erro ao pressionar nos arredores da área. Ramiro aproveitou falha de Natan e chutou no meio do gol para inaugurar o marcador. Os donos da casa até tentaram chegar ao seu lado ofensivo, mas os visitantes se portavam bem na defesa para não correr riscos e buscavam sair em jogadas rápidas.

Juninho Capixaba pegou sobra no meio, dominou e emendou uma bicicleta. Rafael Cabral defendeu sem problemas. Logo em seguida, Gilberto tocou de cabeça para Bruno Rodrigues do meio-campo. O camisa 9 disparou em velocidade, mas acabou sendo agarrado por Aderlan na ponta da área, que acabou levando o vermelho direto. O próprio cobrou falta direto e mandou por cima do gol. Precisando ajustar a linha de marcação, ainda mais que o setor mais forte do adversário é o esquerdo, Pedro Caixinha sacou Sorriso para entrada de Hurtado na lateral.

Mesmo com a vantagem numérica, o time estrelado mantinha a mesma postura de pressionar, chegava com perigo, no entanto, pecava na finalização do último passe. Em boa chegada, Bruno Rodrigues cobrou nova falta na área. Richard cabeceou no meio e a redonda fez a curva, saindo com muito perigo. Antes do intervalo, o Braga deu aquele susto, quando Helinho cruzou rasteiro da direita. Sasha se jogou, mas não conseguiu chegar.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Sai zica!

Caixinha voltou para etapa final com mais mudanças. Borbas, Mosquera e Jadsom entraram nos lugares de Bruninho, Helinho e Sasha. Apesar dos contratempos, os Touros não sentiram e continuavam jogando de igual para igual, buscando espaços no ataque para chegar a igualdade. Dessa forma, a saída gerava os espaços. E, novamente, na base do erro, o Cruzeiro ampliou a vantagem. Matheus Fernandes errou o passe, Vital deu o bote e enfiou na medida para Gilberto. O atacante ficou cara a cara com Lucão, e voltou a marcar depois de oitos jogos, ao tocar na saída do goleiro.

AS BOAS ENERGIAS FUNCIONARAM, NAÇÃO! 🙌



GIBAGOL voltou a balançar as redes! #saizika pic.twitter.com/40KK9LgZra — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 29, 2023

A resposta não tardou. Mosquera rolou para Borbas pelo meio. O uruguaio finaliza ao sair na frente de Rafael Cabral, que cresceu na jogada para fazer a defesa. Os comandados de Pepa foram administrando o jogo com o passar do tempo. Aos 41, Bruno Rodrigues recebeu de Machado, ganhou de Hurtado e acertou a bochecha da rede, deixando 3 a 0. Gilberto teve a chance de fazer o seu segundo, para decretar a goleada, mas o centroavante mandou para fora, com o gol vazio, ao tentar emendar de letra.

Classificação

Com a vitória, o Cruzeiro sobe sete posições e aparece em quinto lugar, somando seis pontos. Já o Bragantino caiu três posições, figurando a 10ª colocação, com quatro.

O que vem por aí

O Massa Bruta entra em campo na terça-feira (2), quando encara o Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, também no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Cabuloso medirá forças contra o Santos, no próximo sábado (6), na Arena Independência.