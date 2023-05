Grêmio almeja terceira vitória no Brasileirão em cima do Bragantino

Grêmio e Bragantino se enfrentam na noite do domingo (08) às 18h30, na Arena do Grêmio, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento dos times

O dono da casa mantém um ótimo retrospecto jogando na Arena, nos últimos 10 jogos, são 9 vitórias e 1 empate, incluindo uma vitória em cima do Internacional por 2 a 1. No recorte mais recente, o Imortal venceu o Cuiabá jogando fora de casa, por 2 a 1, no Domingo (30), e subiu na tabela da Série A, ocupando a sétima colocação, com seis pontos.

O Bragantino passa por um momento complicado, afinal de contas são 3 partidas sem vitória, tendo uma derrota acachapante para o Cruzeiro por 3 a 0 jogando em casa, e dois empates. Na última partida, o Massa Bruta protagonizou partida contra o Estudiantes (ARG), que terminou em 0 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, na terça-feira (02).

Grêmio não terá dupla de zaga disponível

Renato Gaúcho não poderá contar com Pedro Geromel, que se recupera de lesão no joelho, e Kanneman, suspenso. Por outro lado, as boas notícias ficam por conta de Reinaldo, Pepê, Villasanti e Carballo, que devem estar disponíveis para o confronto.

Provável escalação: Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Mila, Bitello, Cristaldo, Vina; Luiz Suárez.

Além do DM cheio, Bragantino tem duas suspensos

Pedro Caixinha tem muitos problemas para escalar o Bragantino, entre os problemas para esse jogo estão, Aderlan e Cleiton, que foram expulsos no banco durante a última partida da equipe, além de, Nacho Laquintana, Leo Ortíz, Raúl e Lucas Cunha, por lesão.

Provável escalação: Lucão, Andres Hurtado, Eduardo Santos, Natan, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho; Helinho, Sorriso, Alerrandro.

Árbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-FIFA)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente (MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN- VAR FIFA)