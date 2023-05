Goleiro Felipe Garcia se torna jogador com mais jogos na história do Tombense

Apesar do resultado adverso no duelo contra o Sport, fora de casa, pela Série B, o goleiro Felipe Garcia alcançou um feito histórico com a camisa do clube mineiro.

Desde 2019 defendendo o Carcará, Felipe alcançou a marca de 166 jogos com a camisa da equipe, e se tornou o jogador que mais atuou na história da instituição. Felipe, é conhecido por muitos torcedores em território nacional, por conta de passagens por grandes clubes, como Santos e Fluminense.

Gratidão para sempre

Mesmo tendo sido derrotado, após o duelo, o goleiro de 35 anos celebrou a marca, e destacou a importância do Tombense na sua carreira.

“Fico muito feliz por alcançar uma marca como essa. Ser o jogador com mais jogos me deixa marcado na história do clube e isso é motivo de muita alegria. Desde que cheguei ao Tombense, fui acolhido por todos e me sinto em casa. O Tombense me abraçou em um momento delicado na minha carreira, então sou muito grato ao clube por tudo que fez por mim”.

Campeonato com equipes qualificadas

Felipe também falou sobre o atual momento da equipe na Série B, e afirmou que espera seguir aumentando o seu número de jogos pelo clube.

“Nós sabemos que a Série B é uma competição muito difícil, tem equipes qualificadas e que sempre vão nos trazer dificuldades. Mas, temos um grupo forte e vamos em busca dos nossos objetivos. Espero que eu possa seguir aqui no Tombense, é um lugar onde eu me sinto em casa. Por isso, quero continuar fazendo história pelo clube e aumentando a marca de jogos pela equipe”.

Como ficou ?

Com cinco pontos conquistados até o momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela, estando a duas colocações de distância da temida zona de rebaixamento.

Próximo Compromisso

A equipe mineira volta a campo neste domingo (13) às 18h15, tendo de enfrentar a tradicional equipe nordestina, Ceará. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão Série B 2023.