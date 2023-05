Com um a menos, Atlético-GO vence Londrina e entra no G-4 da Série B

Invicto há quatro rodadas, o Atlético-GO assumiu o terceiro lugar no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Dragão venceu o Londrina por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (8), no Estádio Antônio Accioly. Renato Alves e Rodrigo Soares marcaram para o time goiano, e Caio Mancha diminuiu para o Tubarão.

Atlético-GO sai na frente no primeiro tempo

Os primeiros minutos de partida foram decisivas para o Atlético-GO. Logo aos 14, o Dragão abriu o placar com Renato Alves. No lance, o lateral-direito Rodrigo Soares recebeu o passe curto em cobrança de escanteio e fez o cruzamento na medida para o volante cabecear para o fundo do gol.

No entanto, um minuto depois o Atlético-GO perdeu um jogador com expulsão. Em dividida com João Paulo, do Londrina, o atacante Airton deu um carrinho por cima da bola e recebeu o cartão vermelho direto do árbitro.

Mesmo com um a mais, o Londrina continuou tendo bastante dificuldade para atacar o Atlético-GO. A melhor chance do Tubarão aconteceu apenas aos 31 minutos do primeiro tempo. No lance, Paulinho Moccelin fez o cruzamento na medida para Matheus Lucas, que não conseguiu cabecear.

Durante o primeiro tempo as duas equipes tiveram baixas. O zagueiro Da Silva, do Londrina, foi substituído por Gabriel após ter saído lesionado. O atacante Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, também foi substituído após sentir uma lesão na coxa. Matheus Régis entrou no lugar do atleta.

Dragão amplia o placar no segundo tempo

Durante o segundo tempo, Atlético-GO e Londrina passaram em branco até os 29 minutos. Momento em que o Dragão ampliou o placar e fez o segundo gol. Na primeira etapa, Rodrigo Soares foi o autor da assistência do primeiro, mas na etapa final foi o dono do 2 a 0. No lance, o lateral recebeu o passe pela direita, cortou pro meio e bateu colocado para estufar a rede do goleiro Neneca.

Aos 33 minutos, por sua vez, Londrina diminuiu o placar. O Tubarão reagiu com o gol de Caio Mancha. No lance, Paulinho Moccelin cobrou o escanteio na medida e acionou o atacante, que subiu mais do que a a defesa adversária e cabeceou para fazer o primeiro gol da equipe paranaense.

Com a vitória, o Atlético-GO alcançou o G-4 e assumiu o terceiro lugar da Série B, com 11 pontos. O Londrina, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento e ficou na 17ª colocação, com apenas quatro.

Próximo jogo

No próximo domingo (14), o Atlético-GO visita o Vitória, às 16h, no Barradão, pela quinta rodada da Série B. No mesmo dia, o Londrina recebe a Ponte Preta, às 15h30, no Estádio do Café.