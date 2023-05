“Não me sinto à vontade”, diz Marquinhos Santos sobre possível efetivação como técnico do Avaí

O Avaí foi goleado na noite desta sexta-feira (12), pela Chapecoense, por 4 a 1, na Arena Ressacada, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols foram marcados por Alisson, Rodrigo, Bruno Nazário (2x) e Júlio César.

Na coletiva pós-jogo, o técnico interino e ídolo do Leão, Marquinhos Santos, lamentou a derrota e disse que o time precisa reagir no campeonato o mais rápido possível.

“Vamos tentar o mais rápido possível estancar isso aí. Sexta-feira já temos outro compromisso, agora são dois jogos fora, não sei se continuarei ou se virá outro técnico, mas enquanto eu estiver no cargo, vou tentar ao máximo ajudar o Avaí”, disse Marquinhos.

Na sequência, ele foi perguntado se sente que está pronto para assumir o comando técnico da equipe de forma efetiva. Este foi o segundo jogo dele no comando do Leão na Série B após a saída de Alex - no primeiro, o Avaí fez 1 a 0 no Tombense, em Minas Gerais.

“Tem algumas situações que precisamos passar, lacunas precisam ser preenchidas, vocês (jornalistas) sabem disso. Eu assumi porque a diretoria conversou comigo, pois algumas outras negociações não deram certo, e como estou aqui, tenho que ajudar o Avaí e de prontidão aceitei o convite. Mas eu não me sinto À vontade de exercer a função de treinador, porque tem algumas situações que precisamos passar, e após eu estar regularizado corretamente, aí sim”, explicou.

E agora?

Com o resultado, o Avaí estacionou no 12° lugar com seis pontos, e dependendo dos demais placares, pode terminar a rodada próximo ao Z-4. O seu próximo adversário é o Atlético-GO, em Goiânia, no sábado (19), às 21h30.