Avaí vence Tombense fora de casa e se recupera na Série B

Na noite deste sábado (6), o Avaí visitou e venceu o Tombense, por 1 a 0, pela Série B, no Estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais. Eduardo foi o autor do gol da partida.

Avaí pressiona e marca

O jogo começou movimentado, com um Tombense tendo mais posse, domínio e procurando bastante atacar. Porém, o Avaí quando tinha bola nos pés conseguia ser veloz, e logo aos 14, Waguinho invadiu a área, tirou o marcador da jogada, mas bateu fraco no meio do gol. Daí, foi a vez do Tombense chegar, chegando com perigo, mas Alex Sandro mandou a bola no travessão.

Na sequência, Eduardo pressiona na saída de bola de João Pedro, sai cara a cara, e vence o goleiro Felipe, abrindo o placar para o Avaí, indo para o vestuário no 1 a 0.

Show de expulsões

A partida recomeçou com o Tombense buscando ficar mais ofensiva, até que funcionou, porém, parou na boa marcação do Avaí. Aos 15, João Pedro recebeu o segundo cartão amarelo após pisão em Marquinhos Cipriano, e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Tombense subiu a marcação e chegou com perigo ao Avaí. Aos 38, Vitinho foi expulso após xingar a auxiliar.

Deixando tudo igual, 10 contra 10, o Leão se fechou mais ainda, mas o Tombense se jogou ao ataque e empilhou oportunidades de empatar, mas sem boas finalizações.

E como fica?

O Avaí sobe para a primeira metade da tabela, pelo menos de forma momentânea, e fica em 10° lugar com seis pontos. Já o Tombense cai para 12°, com quatro.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta a Chapecoense na sexta (12), no Ressacada, às 21h30. Já o Tombense visita o Ceará no sábado (13), no Presidente Vargas, às 18h15.