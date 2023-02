Chapecoense domina Marcílio Dias e assume vice-liderança do Catarinense

A Chapecoense venceu o Marcílio Dias por 3 a 0 neste domingo (12) e assumiu a vice-liderança do Campeonato Catarinense. Já o Marinheiro agora está na zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Maxwell, duas vezes, e Maurício. O jogo foi válido pela sétima rodada.

O atacante Maxwell agora é o artilheiro da competição ao lado de Olávio, do Brusque, e Waguininho, do Avaí, com quatro gols. Outro destaque do Verdão é Bruno Nazário, que conta com cinco assistências em sete partidas. Duas das cinco foram nesta rodada.

Chape sai na frente e quase toma o empate

Aos 28 do primeiro tempo a Chapecoense abriu o placar. Bruno Nazário tocou para Maxwell, que finalizou cruzado para fazer o 1 a 0.

No fim da primeira etapa, aos 42, o Marcílio Dias chegou com perigo e quase empatou. A equipe acertou a bola no travessão e no rebote o goleiro Airton fez uma defesaça.

Verdão liquida partida

Logo aos 15 do segundo tempo a Chape fez o 2 a 0. Bruno Nazário cobrou falta e Maurício cabeceou para dentro das redes. Já no fim do jogo, aos 41, Maxwell apareceu novamente e liquidou a partida. O atacante chutou forte e acertou o cantinho.

Tabela e próximos compromissos

Com esta vitória, a Chapecoense agora está na segunda colocação do Campeonato Catarinense, com 14 pontos, dois atrás do líder Hercílio Luz. Já o Marcílio Dias tem sete pontos e está na décima primeira colocação, na zona de rebaixamento.

No próximo sábado (18), às 16h30, a Chape enfrenta o Joinville, fora de casa. O Marinheiro joga contra o terceiro colocado Brusque, também no sábado, às 16h30, em casa.