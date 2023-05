Desesperado por reabilitação, Flamengo recebe Goiás com "corda no pescoço"

Em duelo de dois times mal posicionados na tabela, Flamengo e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (10) às 20h no Maracanã, a partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento dos times

A equipe carioca nos últimos seis jogos, venceu apenas dois, empatou um e perdeu três. O péssimo momento do time fica exposto na tabela, o rubro-negro atualmente ocupa a décima sétima colocação na tabela, com apenas três pontos conquistados em quatro partidas.

O esmeraldino nas últimas seis partidas possui resultados iguais ao seu oponente, são duas vitórias, um empate e três derrotas. O Goiás tenta vencer a primeira partida fora de casa no campeonato, na tabela do Brasileirão o time ocupa a décima oitava colocação, com três pontos em quatro partidas.

Santos é dúvida para o confronto

O goleiro Santos, que foi substituído contra o Athletico PR, treinou sem dificuldades, mas é dúvida para a partida. Outros desfalques confirmados serão Thiago Maia e Gabriel Barbosa, por outro lado, Pedro retorna de lesão e estará a disposição.

Provável escalação: Santos (Matheus Cunha); Wesley (Rodrigo Caio ou Marinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Vidal, Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro, Matheus França.

Emerson Ávila segue com desfalques na defesa e no gol

O treinador esmeraldino ainda não poderá contar com Tadeu, que segue lesionado, e a dupla de zaga titular Lucas Halter e Bruno Melo. Maguinho retorna à equipe.

Provável escalação: Marcelo Rangel; Maguinho, Sidimar, Edu, Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego, Palacios; Vinícius, Matheus Peixoto.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-FIFA)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP-FIFA)

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)