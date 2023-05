Flamengo vence Bahia fora de casa em jogo de muitos gols e cartões

Bahia e Flamengo protagonizaram um jogo muito intenso na abertura da 6ª rodada do Brasileirão. Neste sábado (13), as equipes se enfrentaram na Arena Fonte Nova, em Salvador, e os visitantes venceram por 3 a 2.

O rubro-negro abriu boa vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 23', Arrascaeta cobrou falta na grande área, David Luiz ajeitou de cabeça próxima à trave esquerda e Matheus França abriu o placar testando firme pro fundo do gol do outro lado.

Dois minutos depois, Vitor Hugo derrubou Arrascaeta na grande área, recebeu o amarelo e o pênalti foi marcado. Gabigol foi devagar para a bola na cobrança, viu Marcos Felipe cair para a direita e finalizou com calma no outro lado.

O Bahia diminuiu então aos 34'. Após belas tabelas do time na entrada da área, Biel finalizou colocado de perna direita e a bola morreu no canto direito do gol. Tudo levada a crer que a equipe mandante ensaiava uma recuperação, mas um outro baque veio ainda na primeira etapa.

Aos 50', dentro dos acréscimo, Everton Cebolinha cobrou falta da entrada da área pela direita, David Luiz apareceu à frente da marcação na segunda trave e cabeceou para as redes.

No intervalo, o técnico Jorge Sampaoli do Flamengo já usou as cinco substituições que tinha direito, querendo poupar alguns jogadores. Como resultado, o Flamengo sofreu mais um gol, aos 6'. Ademir recebeu lançamento em cobrança de falta da direita, na segunda trave, matou no peito e bateu cruzado para diminuir o placar.

Daquele momento em diante, a rede não balançou mais, mas a partida ganhou emoção por outro lado. Muitos cartões foram distribuídos por faltas e reclamações, com onze amarelos no total, e dois jogadores do Bahia foram expulsos, sendo eles Kanu e Rezende.

Gabriel ainda chegou a empurrar a bola para o gol aos 40', mas o tento foi anulado por conta de impedimento. E assim, a partida se encerrou com triunfo da equipe carioca e os jogadores mandantesa reclamando da arbitragem pelas expulsões.

Na próxima rodada, o Bahia novamente fará o jogo de abertura em casa, no mesmo estádio de hoje, dessa vez diante do Goiás. O jogo acontece no sábado dia 20 de maio. Já o Flamengo, enfrentará o Corinthians, também como mandante, no Maracanã, um dia depois.