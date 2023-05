"Para que tem o VAR? Ou hoje ele não estava trabalhando?", questiona Dorival após duelo com Corinthians

.O técnico Dorival júnior valorizou a atuação do São Paulo na tarde deste domingo (14), contra o Corinthians, fora de casa. O Tricolor empatou em 1 a 1 na arena do rival, mas dominou a partida durante boa parte do tempo. O comandante analisou a atuação e se mostrou contente com o desempenho do grupo:

"Acho que foi um jogo seguro, equilibrado, jogando com posse de bola, que estamos tentando apresentar para a equipe. Fiquei satisfeito com tudo que vi, as trocas de passe, tentativa de entrada por dentro e por fora. O gol saindo por fora. Todos preocupados com a posse de bola. Quando perdíamos a bola a gente recuperava no campo do Corinthians. Fiquei muito feliz com o que vi. Está tendo uma conscientização de tudo que a gente tem pedido."

Dorival também aproveitou a oportunidade para comentarsobre a abitragem polêmica do clássico deste dia das mães.

"Quando os próprios jogadores da equipe adversária dizem que não foi pênalti, isso resume. A bola do Calleri foi lamentável. Foi muito lamentável o que aconteceu aqui hoje. O São Paulo foi muito bem. O resumo é que o São Paulo tentou jogar, tentou fazer, foi bem, com postura e eu saio daqui muito chateado, porque vimos a mesma coisa contra o Fortaleza, com um jogo ao nosso caráter, aí vem uma expulsão absurda. Aí você vê os árbitros na próxima rodada. Não é condenar ninguém. Mas pontos importantes estão sendo tirados do nosso time em algo fora do nosso alcance."

"Natural o erro, somos seres humanos. Qual a lógica? Existe um padrão de arbitragem ou não tem? Lances de amarelo dentro da partida existiram. Deixa terminar o lance e depois vê. Pra que tem o VAR? Ou hoje ele não estava trabalhando? Num lance do Cássio com outro jogador a bola bateu no braço e ia voltar para nós. Por que não esperou? Tem dois pesos e duas medidas? Eu espero que não. Pelo que o São Paulo jogou merecia o resultado, com todo respeito que tenho ao Corinthians e ao Luxemburgo. Por tudo que foi executado. Entramos no vestiário e usamos 80% do tempo para abaixar os sinais que as equipes vinham dando do que mudar algo taticamente. Porque estavam exaltados, que não foi só o lance final do pênalti. É passado e isso não é preocupação nossa. É uma pena porque tiraram pontos importantes nossos em duas rodadas", completou o comandante

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo também se mostrou incomodado com a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Confira depoimento:

Jogadores como Rafinha e Michel Araújo, autor do gol tricolor no Majestoso, também comentaram sobre a atuação polêmica de Bruno:

“Sou um cara que reclamo demais, mas não gosto de falar de arbitragem, porque somos muito chatos no campo. Jogada simples, se fosse no meio-campo ele nunca iria dar falta. Falei pra ele que é um bom árbitro, mas hoje acabou complicando o jogo”, disse Rafinha, capitão do Tricolor Paulista

"Tem que ajustar o juiz, né? Não foi pênalti. O domínio foi total do São Paulo. Temos que lutar contra tudo, porque tem 12 jogadores, lá", disse Michel na saída para o intervalo.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (17), às 20h, na Ilha do Retiro, contra o Sport, pela Copa do Brasil. Está será a partida de ida das oitavas de finais da compeetição mais milionária do continente.