São Paulo vence Puerto Cabello no Morumbi e ameniza crise

Na noite desta terça-feira (18), o Tricolor foi ao Morumbi para enfrentar o Puerto Cabello, líder do Campeonato Venezuelano, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O São Paulo construiu o resultado na segunda etapa e venceu por 2 a 0, com gols de Marcos Paulo e Michel Araújo.

São Paulo não joga bem e sai vaiado para o intervalo:

No primeiro tempo, o Tricolor Paulista não conseguiu impor seu ritmo e controlar a partida. Mesmo com grandes limitações, a equipe do Puerto Cabello tentou acuar o Tricolor nos minutos iniciais, mas não chegou a ter uma boa chance.

Com o tempo, o time de Rogério Ceni foi controlando a posse, mas mesmo assim, não conseguiu levar tanto perigo. As melhores chances no jogo vieram com chutes de fora da área, com Pablo Maia, Caio Paulista e Luciano e o time deixou o campo sob vaias da torcida.

Tricolor mata o jogo no fim e assume a liderança do grupo:

Com o gramado muito molhado, o Tricolor sofreu para criar durante o início da segunda etapa. Aos poucos, a equipe da casa foi tendo oportunidades. Beraldo, teve a primeira grande oportunidade são-paulina com uma finalização no travessão.

A presença de área melhorou muito com a entrada de Calleri, que teve boas chances de gol. Aos 40 minutos, o camisa 9 fez um lindo pivô e deixou Marcos Paulo livre em frente ao goleiro para abrir o placar. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do São Paulo.

Dois minutos depois, Michel Araújo recebeu bom passe de Nestor e ampliou para o time da casa. Este foi o primeiro gol do argentino pelo clube.

Próximos compromissos:

O Tricolor volta a campo neste sábado (22), contra o América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o Puerto Cabello retorna aos gramados diante do Monagas, neste domingo (23), pelo Campeonato Venezuelano.