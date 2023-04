Dorival valoriza classificação do São Paulo diante do Ituano na Copa do Brasil : "Nós vimos uma equipe com muita vibração"

Na tarde desta terça-feira (25), o São Paulo enfrentou a equipe do Ituano no Estádio Novelli Jr, saiu vencedor da partida, e também classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após o duelo, o treinador Dorival Jr, comentou sobre a vitória do Tricolor Paulista.

"Acho que o resultado em si foi muito importante. Nós vimos uma equipe com muita vibração, determinada, que teve paciência, posse de bola, procurou sempre jogar em função do gol. Já sabíamos a forma que o Ituano gostava de jogar, e os jogadores foram muito conscientes".

O treinador, com tom descontraído, também comentou a importância desta classificação para a sequência da temporada:

"Foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter ganho, até porque é um resultado importantíssimo para a nossa sequência, e você passar de uma fase complicada e difícil como essa, de um adversário que exigiu muito, a prova disso, foi o primeiro jogo no Morumbi, as dificuldades que nós encontramos. Então levo que este resultado de hoje pode ser considerado como um grande presente de aniversário para mim".

Wellington Rato fala sobre “gol-relâmpago” que classificou o São Paulo

Foto : Divulgação/São Paulo

Autor do único gol do Tricolor Paulista contra o Ituano, Wellington Rato, falou um pouco sobre seu gol:

“Eu venho trabalhando, esses últimos dois jogos eu acabei ficando no banco, me cobrando bastante e querendo voltar a estar atuando, e hoje graças a deus eu pude entrar, e com um minuto e meio em campo, marcar este gol”.

O meia-atacante comentou ainda sobre o clima da equipe após a chegada de Dorival Jr.

“A gente vem trabalhando bastante, vem se cobrando, Dorival chegou ai, e tem nos passado muita confiança, e eu acredito que a gente tem que continuar unido, do jeitinho que o grupo está, trabalhar cada vez mais para que a gente possa conquistar coisas grandes neste ano”.

Próximo Compromisso

O São Paulo terá seu próximo compromisso contra a equipe do Coritiba, em jogo válido pela 3a Rodada do Brasileirão 2023. O duelo será realizado no próximo sábado (29), no Estádio Couto Pereira, às 16:30.