Ceará vence Tombense pela série B

Na noite deste sábado (13), o Ceará venceu o Tombense, por 2 a 0, no Presidente Vargas, pela Série B. Erick e Nicolas anotaram para o Vozão.

Ceará domina e marca

O jogo começou dinâmico e equilibrado com o Ceará tentando ser certeiro no ataque, mas devagar para finalizar. Porém, aos 19, o zagueiro Luis Felipe tentou o recuo, a bola sobrou para Erick, que entrou na área e na indecisão do goleiro Felipe Garcia, o atacante tocou por cobertura. O goleiro ainda tentou salvar a bola, mas a bola ultrapassou a linha de gol, placar aberto para o Vozão.

Já o Tombense demorou para se reestruturar, mas ainda tentou uma reação. Aos 25, Tiago saiu jogando errado e mandou nos pés de Marcelinho. Ele encontrou Alex Sandro na área. O camisa 9 faz o giro e bateu para defesa de Richard. A bola voltou para Marcelinho que pegou de primeira e mandou longe, decretando o 1 a 0 no fim da preimeira etapa.

Vozão amplia vantagem

A partida recomeçou com alterações pelo lado do Tombense, tentando fazer uma pressão no adversário. O clube mineiro até conseguiu, mas não teve sucesso em finalizações. O Vozão, por outro lado, esperou o momento certo, para dar o bote.

Aos 31, quando Janderson foi lançado pelo lado direito e cruzou, a bola desviou em Pierre e atrapalhou a saída do goleiro Felipe Garcia, que viu Nicolas aparecer de frente para tocar de cabeça e mandar para o fundo das redes, ampliando para o Vozão.

Com vantagem, o Ceará recuou e segurou o resultado, apenas tocando bola no meio-campo. Já o Tombense, por sua vez, melhorou, até criando boas chances, mas zero finalização.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Ceará sobe seis posições e é o 11ª posição, com sete pontos. Já o Tombense é o 17°, com quatro pontos.

Próximos Jogos

O Tombense entra em campo na sexta-feira (19), às 19h, contra o Londrina. O duelo será no Soares de Azevedo. O Ceará enfrenta o Criciúma no domingo (21), às 15h30, no Heriberto Hülse, em duelos válidos pela 7ª rodada.