Vitória vence Ceará fora de casa e assume a liderança isolada da Série B

Em jogo com portões fechados para a torcida, o Vitória venceu o Ceará, por 2 a 0, na noite dessa quarta-feira (10), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols da partida foram marcados por José Hugo e Wagner Leonardo.

Com a derrota, o Ceará amarga a 17ª colocação do campeonato com apenas quatro pontos, sendo uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos.

Primeiro tempo pobre das duas equipes

Na primeira etapa, as equipes apresentaram muitas dificuldades para criar grandes chances a gol. Mesmo com pouco volume ofensivo, o Vitória foi quem chegou mais perto de abrir o placar. Aos 37 minutos, em cobrança de falta de Osvaldo, o volante Rodrigo Andrade se antecipou e cabeceou com muita força por cima do gol.

Já o Vozão teve suas principais chances criadas com bola parada. O meia Guilherme Castilho teve duas oportunidades que pararam no goleiro Lucas Arcanjo.

Mudança de postura revela um Vitória mais sólido e efetivo na temporada

Na volta do intervalo, as equipes deram mais dinâmica ao jogo. A primeira chance veio logo no primeiro minuto. Em jogada de Osvaldo, o atacante recebeu pela direita, cortou o defensor e chutou forte para grande defesa do goleiro Richard.

Logo após, aos três, em saída de bola errada do Ceará, o atacante José Hugo roubou a bola, entrou na área e chutou forte pro gol. Em falha bisonha, o goleiro Richard aceitou o chute e o Vitória abriu o placar.

Aberto o placar, a equipe visitante queria mais. Após muita pressão, aos 16 minutos, em nova cobrança de falta de Osvaldo, o zagueiro Wagner Leonardo se antecipou à zaga do Vozão para ampliar o placar. Vitória 2 a 0.

A equipe do Ceará mesmo com bastante dificuldade na criação de jogadas, chegava até o gol adversário, mas sem sucesso nas finalizações. A principal chance do Vozão na segunda etapa veio aos 41 minuto, em cruzamento na área, o zagueiro Tiago subiu mais que todo mundo e cabeceou para defesa do goleiro rubro-negro.

Próximos compromissos

O Vitória agora volta sua atenções para a próxima rodada da Série B, quando recebe o Atlético-GO no domingo (14), às 18h, no Barradão. Já o Ceará, precisando vencer, recebe o Tombense no sábado (13), às 18h15, no Estádio Presidente Vargas.