Flamengo empata com o São Paulo em casa e perde a liderança do Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino tem um novo líder. O Corinthians assumiu a ponta nesta segunda-feira (15) após empate do São Paulo com o Flamengo, que liderava até então, em jogo no estádio Luso-Brasileiro, na capital carioca.

O Timão e Rubro-negro têm 28 pontos na classificação. No último domingo (14), as paulistas chegaram a essa pontuação após vitória no clássico contra o Santos por 1 a 0. E agora, elas tem a liderança por conta do saldo de gols consideravelmente maior, de 37 a 15 em relação às cariocas.

Classificação

Tudo igual

O Flamengo abriu vantagem logo de cara, aos 2' do primeiro tempo. Giovanna Crivelari arrancou em velocidade pela ponta direita, invadiu e chutou firme para balançar as redes para o time da casa, que seguiu pressionando na etapa inicial.

Crivelari voltou a ter boa chance aos 19'. Após bom lançamento longo de Duda da ponta esquerda, Darlene se livrou da marcação para abrir espaço e rolou para a camisa 19 do Rubro-negro. Ela bateu rasteiro, livre de marcação, e a bola passou rente à trave direita.

Nenhum outro lance de grande perigo ocorreu no restante do primeiro tempo, apesar do domínio do Flamengo. E como resposta, o São Paulo foi quem passou a ditar o ritmo na segunda metade, chegando a empatar o jogo.

Aos 17', Dudinha fez linda jogada na intermediária e se livrou da marcação de três adversárias. Ela abriu então para a perna direita e fuzilou no alto do meio do gol. A goleira Bárbara saltou, mas não chegou na bola a tempo.

O jogo seguiu brigado, mas antes do fim, o Tricolor ainda teve boa chance para a virada. Já nos acréscimos, aos 46', Ariel ajeitou no pivô para Aline, que rolou para Isabelle livre do lado direito. Ela, porém, não conseguiu finalizar.

Com o empate, o São Paulo fica em oitavo com 16 pontos, na última posição de classificação para as oitavas de final. Na próxima rodada, a 12ª, a equipe jogará contra o Athletico-PR em Cotia como mandante. Já o Flamengo, irá encarar o Cruzeiro no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte.