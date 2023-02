Flamengo goleia Ceará e se classifica a semifinal da Supercopa Feminina

Em manhã de domingo (5) inspirada Flamengo goleia Ceará, por 10 a 0, carimbando assim sua ida para semifinal da Supercopa Feminina, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Giovanna Crivelari foi o grande nome da partida, marcando 3 vezes. Já Duda, marcou duas vezes. Jucinara, Giva, Sole Jaimes, Thaísa e Maria Alves também anotaram os seus.

Baile do Flamengo

O jogo começou com as meninas do Flamengo se impondo e mandando nas ações da partida. Aos 1, Monalisa cruzou na área e Sole James cabeceou com muita tranquilidade, sem chance para a goleira do Vozão. E esse, foi só o início do baile Rubro-Negro em campo, o Vozão pouco reagiu, se achanhou e acabou dando muitos espaços. Aos 7, Jucinara cruzou certinho para atacante Giovanna Crivelari cabecear e mandar no fundo das redes, ampliando para o Flamengo.

A partida se encaminhou para o final, e o Rubro-Negro marcou mais três golaços, o primeiro com Maria Alves que ficou cara a cara com a goleira e marcou. Era incrível a forma que o Flamengo bailava em campo, tanto que Duda Francelino marcou mais dois gols. Aos 45, o Ceará finalmente aparece na partida, saindo em uma troca de passes, mas param nas meninas da Gávea, que roubam a bola. O juiz soa o apito e o Flamengo vai para o vestiário vencendo por 5 a 0.

Ninguém segura o Flamengo

A etapa final começou, e o Flamengo seguiu dominante, e com a bola nos pés. O Ceará, pouco produzia, e o que já era ruim, piorou quando a goleira Thaís foi expulsa por falta em cima de Crivelari. Com facilidade, o Flamengo seguiu trocando passes e ampliou o marcador mais 5 vezes. A primeira aos 21, com Crivelari que roubou a bola da goleira Laís, e colocou no fundo do gol. Na sequência com passe de Rayanne para Thaisa, a moça domina e manda direto pro gol. Já na reta final, Crivelari marca novamente com tranquilidade após bom passe de Duda. Aos 42, pintou um pênalti e a atacante Gica foi buscar mais um no cantinho direito da goleira Laís. Por fim, Juciara chegou marcando o último e decretando a goleada Rubro-Negra de 10 a 0.

Mas, e agora?

Com o resultado, o Flamengo enfrenta o Real Brasília pela semifinal. Porém, o confronto ainda não tem data confirmada, mas acontecerá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.