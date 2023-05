Dominante, Santos vence Atlético-MG pelo Brasileirão Feminino

Na tarde deste domingo (21), o Santos recebeu, na Vila Belmiro, a equipe do Atlético-MG. Em casa, as Sereias da Vila, foram dominantes nos dois tempos (mais acréscimos), e venceram as Vingadoras por 2 a 0, ficando em sexta colocação na tabela do Brasileirão, com 20 pontos conquistados em cinco rodadas.

PRIMEIRO TEMPO

Santos iniciou o primeiro tempo de forma mais ofensiva e atuando pelo lado direito do campo, com Thaisinha, criando grandes oportunidades para abrir o placar. Na metade do primeiro tempo, Bia Menezes colocou a bola aérea na área das adversárias após o Santos sofrer uma falta no lado direito do campo, e Yaya, número 26, concluiu seu décimo segundo jogo vestindo a camisa do peixe, abriu o placar diante do Atlético.

SEGUNDO TEMPO

As Sereias voltaram do vestiário com o mesmo ritmo do primeiro tempo, dominando o jogo, sem dar muito espaço para o time adversário, fazendo o balanço e uma marcação pressionada, o que dificultou a possibilidade de criação de jogadas no time do Galo.

Aos 24 minutos da segunda etapa, o Santos conseguiu marcar seu segundo gol, com Cristiane, mas foi anulado logo em seguida, pela posição irregular das atacantes do Peixe.

Aos poucos, o Atlético apareceu mais para o jogo, conseguindo realizar algumas finalizações, mas sem obter resultado. Já o Santos, com 39 minutos, teve mais uma chance de gol com o chute arriscado da Taina Maranhão, que acertou em cheio o travessão, e a defesa afastou a bola.

Ainda durante a partida dominada pelo time mandante, a camisa 11 faz uma falta na adversária, recebendo seu segundo cartão amarelo dentre os últimos jogos, trazendo um desfalque com a sua ausência diante o Ceará.

Com o jogo nos acréscimos, novamente Taina Maranhão, sofreu uma falta dentro da grande área, e a juíza marcou pênalti a favor das Sereias. Cristiane fez a cobrança no canto inferior esquerdo, e ampliou o placar com 2 a 0 diante das Vingadoras.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a belíssima vitória, o Santos mantém uma sequência positiva de resultados dentro do Brasileirão. As Sereias, estão na sexta posição da tabela, ficando atrás do Internacional por cinco pontos, e a frente do Grêmio por três pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Peixe volta a campo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro dia 27 de maio, às 15h, no Estádio Cidade Vozão. O time terá um grande desafio dentro de campo, sem a jogadora Cristiane, que está suspensa de seu próximo jogo. Liderando o campeonato paulista, as Sereias enfrentarão o tricolor no dia 24 de maio, na Arena Barueri, a mando do São Paulo, às 19h