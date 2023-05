Clássico entre Santos e Palmeiras termina zerado na Vila Belmiro

Santos e Palmeiras ficaram no empate sem gols noite deste sábado (20), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo equilibrado e bem jogado, o time da casa até criou mais chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Para o Peixe, este empate valeu por uma marca de quatro jogos seguido sem sofrer gols, mostrando uma evolução do sistema defensivo do time de Odair Hellmann. Já o Verdão, manteve o tabu de agora 12 jogos sem perder para seu rival, mas viu o líder Botafogo se distanciar.



Empate no Clássico da Saudade

Os dez primeiros minutos de jogo, foram de duas equipes se estudando bastante, o Santos até ameaçou dois ataques, no entanto, pecou no último passe. A primeira chance perigosa foi aso 13, com Palmeiras: Gabriel Menino recebeu na entrada da área e soltou o pé, a bola passou raspando a trave de João Paulo e saiu.

O time da casa respondeu com dois ataques. No primeiro, Lucas Lima foi travado após boa jogada de Lucas Pires pela esquerda, na sequência, Deivid Washington puxou contra-ataque para o Peixe e acionou o camisa 23 novamente, ele arriscou de direita e parou na zaga do Palmeiras outra.

Aos 28, os visitantes voltaram a assustar com Gabriel Menino, que arriscou de longe e a bola passou novamente com muito perigo. Após isso, o resto da primeira etapa foi toda alvinegra, que teve quatro finalizações perigosas nos minutos finais.

Deivid Washington e Lucas Pires foram os primeiros a tentarem em chutes cruzados, mas ambos pararam no goleiro Weverton. Na sequência, os mesmo jogadores arriscaram outra vez, mas desta vez, ambas finalizações foram para fora.

As equipes voltaram com mudanças para o segundo tempo, por conta de problemas médicos com Gustavo Gómez, Messias e Lucas Braga. Em campo, o Palmeiras ficou mais tempo com a posse da bola, mas ainda com dificuldades de infiltrar na defesa do Santos, que fez partida irretocável no setor.

Com as saídas de seus dois pontas velozes, o Santos ficou sem velocidade no segundo tempo para contra-atacar, mas ainda assim criou chances: primeiro em chute de Deivid Washington, após boa tabela com Daniel Ruiz, e outros em jogadas pelas laterais, que acabaram não terminado em finalizações.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Como os times ficam?

Com este empate, o Santos chegou aos 11 pontos e ficou no oitavo lugar. Já o Palmeiras foi a 15 e permaneceu na vice-liderança, mas agora está a três pontos do líder Botafogo, que venceu o Fluminense esta rodada e foi a 18.



Próximos jogos

Ambas as equipes agora voltam a campo por competições internacionais. Na quarta-feira (24), o Santos visita o Audax Italiano, no Chile, às 21h, pela Copa Sul-Americana. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, às 19h, no Paraguai, pela Copa Libertadores.