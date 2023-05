Deivid Washington marca novamente e Santos vence Vasco pelo Brasileirão

O Santos venceu o Vasco na tarde deste domingo (14). No São Januário, o Peixe abriu o placar ainda no primeiro tempo e segurou a pressão do time da casa para vencer por 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto de 17 anos, Deivid Washington, foi o autor do gol da vitória dos santistas.

MAIS 3 PONTOS NO #Brasileirão! Fora de casa, o Santos vence o Vasco por 1 a 0 com gol de Deivid Washington! ⚪⚫ pic.twitter.com/IfSpoQOH5W — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2023

A base salva!

Vasco e Santos proporcionaram um primeiro tempo bastante movimentado no São Januário. No começo da partida, o time da casa tomava conta das primeiras ações do jogo, ficando com a bola e cercando o adversário na defesa. Essa postura fez com que o time de Maurício Barbieri criasse algumas boas chances: um cruzamento de Gabriel Pec que foi direto para o gol e chutes de longe de Galarza e Puma Rodríguez, no entanto, todos eles pararam em defesas de João Paulo.

O Vasco pressionou praticamente quase a primeira etapa toda, mas não conseguiu marcar. O Santos então começou a se soltar e sair de trás, com isso, por volta dos 28 minutos, em ótima jogada de Lucas Lima e Lucas Braga pela esquerda, o meia rolou para Deivid Washington, o Menino da Vila recebeu livre na área e chutou no cantinho para abrir o placar: 1 a 0 Peixe.

Foto: Divulgação/Santos

Com a vantagem no placar, o Santos praticamente abdicou-se de jogar na etapa final. A única boa chance do time de Odair Hellmann foi com Joaquim, após recuo errado de Puma Rodríguez, mas o zagueiro santista acabou errando alvo.

Já o Vasco, assim como na primeira etapa, pressionou bastante e teve algumas boas oportunidades para empatar: Pedro Raul, Alex Teixeira e Orellano pararam em lindas defesas de João Paulo; Joaquim e Messias tiraram duas bolas praticamente em cima da linha em finalizações de Puma e Lucas Piton; Robson também teve a chance de marcar, cara a cara com o goleiro, mas tentou dar um passe e errou; e na última jogada da partida, Rodrigo ajeitou para Piton, que livre dentro da área, acabou isolando a bola.

Para o desespero dos cruzmaltinos, o Santos conseguiu se segurar e sair com os três pontos do São Januário - vencendo sua primeira partida fora de casa no Brasileirão. Para piorar, o Vasco ainda não conseguiu vencer dentro de seus domínios na competição.

Foto: Divulgação/Santos

Como os times ficam?

Com esta vitória, o Santos chegou aos dez pontos e subiu momentaneamente para o quinto lugar. Já Vasco ficou estacionado com seis pontos, mas caiu para o 15º lugar.

Próximos jogos

O Santos entra em campo contra o Bahia para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será na quarta-feira (17), às 19h, na Vila Belmiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe volta a campo no sábado (19), para receber o Palmeiras, às 21h.

O Vasco terá a semana livre e volta a campo só pelo Brasileirão no próximo sábado, quando visita o São Paulo no Morumbi, às 18h30.