Hyoran valoriza marca e momento no Atlético Mineiro

Peça importante do Atlético Mineiro, Hyoran comemorou mais uma marca expressiva. Depois de completar 100 partidas pelo clube e ser homenageado, o meia fez diante do Coritiba seu jogo de número 300 como profissional na carreira. Para coroar? Gol e vitória.

Nada melhor. É o que diz Hyoran. O camisa 20 do Galo fez o primeiro do time na virada por 2×1 em cima do Coxa, fora de casa. “Sinceramente nada melhor que comemorar uma marca dessa com gol e principalmente com a vitória, ainda mais do jeito que foi, tendo que buscar a virada. São 300 jogos na carreira, muita coisa boa que aconteceu e espero que venha muito mais pela frente. É por isso que estamos trabalhando bastante todos os dias por aqui”, afirmou o jogador, já com 26 compromissos pelo Galo no ano.

O Atlético agora vai trocar a chave. Depois de mais uma vitória no Brasileirão e a chegada ao G4, a equipe volta suas atenções para a Libertadores. Nesta terça-feira, tem duelo brasileiro em Minas Gerais: o Galo recebe o Athletico Paranaense e Hyoran projeta o duelo. “Logo depois da vitória já comentamos que o foco era a Libertadores, que íamos nos preparar muito bem em todos os aspectos para o confronto. A gente sabe a importância, que é uma decisão. Jogamos em casa, nosso estádio vai estar cheio e nossa torcida nos apoiando para buscarmos a vitória”, finalizou o camisa 20, que tem quatro gols na temporada.

Atlético Mineiro e Athletico Paranaense medem forças às 19h desta terça-feira (23), no Mineirão.