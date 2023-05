Renato enaltece postura ofensiva na vitória do Grêmio diante do Athletico

O Grêmio arrancou uma importante vitória neste sábado (27) diante do Athletico, com placar de 2 a 1 na Arena de Baixada, em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série A.

Luis Eduardo abriu o placar aos 31' do primeiro tempo. Vitor Roque empatou para o Furacão três minutos depois, mas Bruno Uvini marcou o gol da vitória aos 4' do segundo tempo para definir o placar final.

Com o triunfo, a equipe gremista foi à 14 pontos na tabela de classificação e entrou momentaneamente no G-4 do Brasileirão, em terceiro lugar, colocando pressão para cima dos líderes Palmeiras (15) e Botafogo (18).

Na entrevista coletiva, Renato Gaúcho enalteceu a vitória utilizando uma escalação alternativa, pois os principais jogadores descansaram visando a decisão de vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em duelo contra o Cruzeiro.

Além disso, Portaluppi também revelou que Adriel não será o goleiro titular na próxima quarta-feira (31) e falou mais sobre a utilização do esquema com três zagueiros, indicando que adotará esta formação em determinadas oportunidades.

O duelo contra o Cruzeiro ocorrerá no Mineirão, a partir das 20h, pelo horário de Brasília. No primeiro jogo, realizado na Arena do Grêmio em Porto Alegre, as duas equipes empataram por 1 a 1.

Lucas Uebel / Grêmio

Veja os principais trechos da coletiva de Renato Gaúcho

Atuação da equipe: “O jogador tem que estar preparado, a oportunidade apetece a qualquer momento. O Grêmio jogou bem, falaram que o Grêmio viria para se defender e não foi assim. Apesar do pouco tempo para treinar, eles absorvem bem, conforme vamos treinando vai ainda aperfeiçoando o entrosamento entre eles. Hoje mais uma vez deu certo o que treinamos.”

Posição titular de goleiro: “Independente da atuação do Adriel hoje, já está definido que o Grando será o goleiro de quarta-feira. Adriel já jogou hoje sabendo dessa definição.”

Atuação de Cuiabano: “Ele foi muito bem, tanto ele quanto o Galdino se comportaram muito bem, foi isso que treinamos e eles souberam executar. Ainda não temos o jogador de velocidade que tanto quero, então estou reinventando.”

Utilização de três zagueiros: “A opção de jogar com os três zagueiros vai dar certo em alguns jogos e em outros não, o mais importante é passar para o grupo em treinamentos o que tem que ser feito e eles conseguirem executar.”