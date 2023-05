Em confronto direto, Athletico PR e Grêmio se enfrentam na Arena da Baixada

Na tarde deste sábado (27), às 16h30, Athletico PR e Grêmio se enfrentam na Arena da Baixada para abrir a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Na casa do furacão, nas ultimas 10 partidas deste confronto, cada equipe venceu 5 vezes.

Momento dos times

O Athletico PR vem de derrota dolorida por 2 a 1, nos acréscimos, na ultima terça-feira (23) contra o Atlético MG, fora de casa, em jogo da Copa Libertadores. Pensando na competição nacional, a equipe ocupa a sétima colocação com 12 pontos, e está a 6 do líder Botafogo, portanto uma vitória pode deixar a equipe próxima da ponta da tabela.

O Grêmio, por não disputar competições continentais, teve uma semana livre para recuperar seus jogadores e treinar. Na ultima partida, o time venceu o clássico Grenal tranquilamente por 3 a 1, no domingo (21), na Arena do Grêmio. O Imortal ocupa a décima colocação com onze pontos, e almeja um bom resultado para voltar a figurar entre os 4 primeiros.

Paulo Turra tem boas notícias para o jogo

No jogo contra o Atlético MG, Vitor Roque e Erick precisaram ser substituídos durante a partida, mas não preocupam para a partida de logo mais e devem ser relacionados.

Apesar de ter um compromisso no meio de semana com o Botafogo, pela Copa do Brasil, o técnico Paulo Turra não pretende poupar jogadores.

Provável escalação: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick e Christian; Canobbio, Pablo e Vitor Roque.

De olho no jogo contra o Cruzeiro, Renato deve poupar

Maioria dos desfalques do técnico gremista são para dar descanso aos atletas, é o caso de Suarez, Carballo e Bitello; Kannemann também não atua, mas é por ter sido expulso na última partida, contra o Internacional.

O objetivo de Renato Portaluppi é descansar seus principais jogadores para o jogo do meio de semana contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, onde a equipe apenas empatou em casa e precisará decidir seu futuro na competição em Minas Gerais.

Provável escalação: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Gustavo Martins; Fábio, Villasanti, Lucas Silva, Cristaldo e Diogo Barbosa; Vina e Galdino.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP)

Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Árbitro de vídeo (VAR): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)