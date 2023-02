Grêmio goleia Aimoré e segue na liderança do Gauchão

Na tarde deste sábado (4), o Grêmio venceu o Aimoré, por 3 a 0, e segue invicto no Gauchão. Bruno Uvini e Luís Suárez que marcou duas vezes carimbaram a goleada.

O Jogo

O jogo começou com o Grêmio se impondo e pressionando desde o minuto inicial. Aos 6, Cristaldo foi chamado pra jogo, e em escanteio chutou com força, a bola explodiu no travessão. Mas, no rebote, Bruno Uvini só empurrou para o fundo da rede e pintou assim, o primeiro do Grêmio. Com vantagem, o Tricolor Gaúcho apenas trocava passes procurando espaços para chegar ao ataque, mas acabava mais cedendo espaços, do que os encontrando. Aos 27, o Aimoré até avançou com perigo pela direita com Vítor Prado que chutou, mas a bola saiu. A partida se encaminhou para o final, e o Grêmio até tentou chegar com Suárez, mas sem sucesso, porém, foi com vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

A partida recomeçou e o Grêmio voltou disposto a incomodar mais ainda o Aimoré acanhado. Aos 16, o uruguaio Suárez completou de cabeça a falta cobrada por Cristaldo, e ampliou para o Tricolor Gaúcho.Com vantagem, o Grêmio se reorganizou e começou a evitar dar espaços para o adversário. Aos 40, Guilherme Lacerda errou ao recuar, e o uruguaio experiente aproveitou e chutou para dar os números finais e deixar seu nome registrado na partida.

Clássificação

Com o resultado, o Grêmio segue na liderança do Gauchão, com 15 pontos e é o único com 100% de aproveitamento. Já o Aimoré agora é o lanterna com apenas um pontinho.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Juventude, na quinta-feira (09), às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Aimoré também joga no mesmo dia e mesmo horário, encarando o Avenida nos Eucaliptos, em Santa Cruz.