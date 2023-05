Santos aplica goleada no Ceará e encosta na liderança do Brasileirão Feminino

E tem nova goleada envolvendo o Ceará no Campeonato Brasileiro Feminino 2023. Neste sábado, o Peixe viajou até Itaitinga, no Estádio Franzé Moraes e aplicou uma goelada de 6 a 1 na equipe cearense, em duelo válido pela 13º rodada.

Jourdan Ziff, Gi Fernandes, Erikinha, Adriana Sachs, Taina Maranhão e Ketlen anotaram os gols da equipe paulista, enquanto Marcia descontou para o Vozão.

Com a goleada, o Santos confirmou a manutenção da boa fase, chegou a quarta vitória seguida e alcançou os 26 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. O Peixe ficou há quatro pontos da Ferroviária, líder da competição.

O Ceará segue com zero ponto no torneio e com a pior campanha de forma disparada. O Vozão tem 13 partidas e sofreu 71 gols, com média de 5.5 por jogo. A situação do Vozão fica pior quando a diferença para a primeira equipe da zona do rebaixamento chega aos 13 pontos, dificultando uma permanência na elite.

O jogo

O confronto ficou marcado pelo amplo domínio das santistas, que ficou claro no placar final. O Peixe abriu o marcador logo aos três minutos, com a norte-americana Jourdan Ziff.

Não demorou muito para o segundo. Aos nove, Gi Fernandes ampliou para o Santos. A equipe paulista não tirou o pé do acelerado e três minutos depois, chegou ao terceiro com Erikinha.

Na reta final, o Ceará conseguiu o gol de honra e tentou uma reação; Aos 44', Marcia descontou para o Ceará. A possível remontada parou por aí.

Na etapa final, o Santos voltou com o mesmo roteiro do primeiro tempo. Aos cinco minutos, Adriana Sachs anotou o quarto do alvinegro praiano. Tainá Maranhão aos 12' e Ketlen aos 22', fecharam o placar para os visitantes.

Próximos jogos

O Santos deixa o Campeonato Brasileiro de lado e volta a focar no Paulistão, onde enfrenta o Corinthians na próxima quinta-feira (01), às 21h30. O Ceará volta a campo no sábado (03), às 11h, contra o Internacional, em Porto Alegre.