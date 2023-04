Com gol no apagar das luzes, Santos vence São Paulo pelo Brasileirão Feminino

Na manhã deste domingo (23), o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0, no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em partida valida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Sereias da Vila venceram com um gol nos acréscimos da etapa final, marcado por Jourdan Ziff. A gringa balançou as redes pela primeira vez com a camisa do clube.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

Primeiro tempo zerado

O Santos começou bem o jogo e controlou boa parte das ações na etapa inicial mesmo atuando fora de casa. Precisando do resultado para entrar no G-8, já aos seis minutos, as Sereias da Vila levaram perigo após cobrança de escanteio de Bia Menezes pela direita. A bola ficou no bate e rebate com a defesa do São Paulo, mas acabou sobrando para Cristiane cabecear. A camisa 11 tentou deslocar Carlinha, mas a goleira se esticou e fez linda defesa.

As Sereis ditavam o ritmo nos primeiros minutos e tiveram outras duas chances, com Fabi Simões e Cristiane, mas não conseguiram ser eficazes nas finalizações. A outra boa chance do time alvinegro aconteceu aos 27, quando Ketlen saiu cara a cara com Carlinha e parou em ótima intervenção da arqueira.

O São Paulo só melhorou perto da final da etapa, quando colocou a bola no chão e começou a controlar o jogo no finzinho do primeiro tempo. Aos 39, Dudinha finalizou com perigo, mas parou em defesa de Camila Rodrigues.

Até o fim!

O São Paulo voltou melhor pro segundo tempo. Aos 11 minutos, Fê Palermo assustou o gol santista. Dois minutos depois, Camila Martins, em lance corajoso, salvou o time visitante ao bloquear chute de Vivian com o rosto. Após este lance de perigo são-paulino, a equipe santista acordou e voltaram a ditar o ritmo da partida.

Aos 26, Gi Fernandes disputou a bola com marcação e acionou Cristiane, a artilheira chegou chutando da intermediária, com força, mas a bola explodiu no travessão. Minutos depois, o Peixe trocava passes no campo de ataque e a bola chegou mais uma vez aos pés da camisa 11, que chutou da entrada da área e parou em defesa segura de Carlinha.

Esta melhora das Serias no jogo acabou premiando a equipe santista aos 47 minutos, quando Jourdan Ziff aproveitou a cobrança de falta de Brena e marcou o gol da vitória alvinegra. Este resultado fez com que o time comandando pro Kleiton Lima voltasse à zona de classificação para o mata-mata.

VITÓRIA DAS SEREIAAAAS! Com gol de Jourdan no finalzinho, as #SereiasDaVila bateram o São Paulo por 1 a 0 e levaram mais 3 pontos no #BrasileirãoFeminino ⚪⚫ pic.twitter.com/RAsv4meMYr — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 23, 2023

Como os times ficam?

Com a vitória, o Santos chega aos 14 pontos e fica na 7ª colocação. Já o São Paulo, com a derrota, deixou a zona de classificação (G-8) ao permanecer com 12 pontos, em nono.

Próximos jogos

As Sereias da Vila retornam a campo no dia 1º de Maio, para receber o Internacional na Vila Belmiro, em jogo marcado para as 16h30. O São Paulo terá outro clássico pela frente e enfrenta o Palmeiras no sábado (29), às 11h, no Allianz Parque.