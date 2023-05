Atlético-GO busca empate no fim e evita derrota contra Botafogo-SP pela Série B

Neste sábado (27), o Atlético-GO buscou empate diante do Botafogo-SP em jogo que terminou com placar por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série B.

Após um equilíbrio entre as equipes no primeiro tempo, a equipe paulista marcou o gol logo no início da etapa complementar com Salatiel e dominou as ações até os acréscimos, quando Daniel surgiu na pequena área e buscou o empate para o Dragão.

Com o empate, Botafogo-SP (4º) e Atlético-GO (5º) foram à 16 pontos na tabela de classificação do Brasileirão Série B. No entanto, ambos podem ser ultrapassados por Guarani (14) e Novorizontino (14), Mirassol (13) ou Ceará (13) no restante da rodada.

Atlético-GO modifica postura e resiste á pressão na etapa inicial

As duas equipes demonstram equilíbrio no primeiro tempo, mas os visitantes conseguiram maior controle do volume de jogo na etapa inicial. A melhor chance veio com Lucas Cardoso acertando o travessão aos 32' depois que Matheus Sales perdeu a bola na região da grande área.

Desde os primeiros minutos, o Atlético-GO fugiu de sua característica como mandante e optou por deixar o adversário com mais posse de bola, postura influenciada pelos resultados negativos nos jogos mais recentes.

As chances iniciais do Dragão ocorreram na metade do primeiro tempo. Aos 23', Rodrigo Soares cruzou na área e David Baga raspou de cabeça, parando no goleiro adversário. Depois, Kelvin rolou para Jefferson após boa jogada pela direita, mas o lateral isolou.

Após suportar pressão e levar um grande susto, o Atlético-GO teve ótimas oportunidades na reta final do primeiro tempo. Coutinho recebeu nas costas da defesa e chutou cruzado, mas Victor Souza defendeu. Na sequência, Kelvin fez a jogada pela direita e Renato Alves aproveitou rebote para chutar de primeira, por cima do gol

Botafogo-SP surpreende e domina segundo tempo, mas sofre empate nos acréscimos

Surpreendendo o adversário, o Botafogo-SP abriu o placar com menos de um minuto do segundo tempo. Tarik fez lançamento sensacional no campo de defesa, Salatiel disparou em velocidade e tocou de forma sutil para vencer o goleiro Ronaldo.

Com a vantagem, a equipe paulista adotou postura defensiva e complicou os planos do Dragão na etapa complementar. A equipe goiana trocou muitos passes, sem conseguir encontrar espaços para organizar os lances ofensivos.

Após a entrada de Shaylon no lugar de Matheus Sales logo no retorno do intervalo, o Dragão apostou também nos meias Marco Antônio (substituindo Jefferson, lesionado) e Bruno Tubarão, além do atacante Daniel.

Na sequência do segundo tempo, Shaylon assumiu a lateral-esquerda para deixar Tubarão na função de segundo volante, buscando tornar o Atlético-GO ainda mais ofensivo, mas a alteração demorou para surtir algum efeito pois o Botafogo-SP resistiu bastante e quase marcou o segundo aos 45' com Edson chutando firme, parando em defesa de Ronaldo.

Entretanto, aos 48 minutos do segundo tempo, o Dragão encontrou o gol de empate. Melhor jogador do Dragão na partida, Kelvin recebeu pela esquerda e Daniel surgiu na área para concluir e deixar tudo igual no Antônio Accioly.

Após todo o roteiro favorável, o Botafogo-SP quase deixou escapar o empate aos 52 minutos do segundo tempo. No último lance do jogo, Coutinho testou firme após escanteio e Victor Souza fez uma defesa espetacular para salvar o ponto da equipe paulista.

As duas equipes voltam à campo no dia 2 de junho, em duelos válidos pela 10ª rodada do Brasileirão Série B. O Atlético-GO enfrentará o Criciúma em Santa Catarina. Por outro lado, o Botafogo-SP receberá o Tombense.