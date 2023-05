Pepa fala da qualidade do jogo, mas lamenta empate do Cruzeiro: "Merecíamos mais"

O Cruzeiro saiu na frente, com golaço de Marlon, mas acabou cedendo o empate, de 1 a 1, para o Flamengo, em um Maracanã lotado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pepa ressaltou a qualidade do jogo, que teve tempos distintos, e avaliou que o time estrelado não conseguia ser efetivo quando não tinha a posse de bola.

“Foi um grande jogo, com grandes oportunidades, tanto de um lado quanto do outro. Houve aqui duas partes distintas. Foi bem visível. Mas, acima de tudo, corremos muito na primeira parte, mas não corremos como queríamos. O Flamengo apresentou com um losango no corredor central. Nós, mesmo com bola, percebemos onde tínhamos espaço para explorar, mas fomos lentos. Sem bola não estávamos conseguindo ser efetivos, ter a capacidade de marcar alto. Isso é desconfortável para nós. Nós não queríamos baixar, mas da forma como o Flamengo entrou, não fomos capazes de sermos eficazes, mas também não houveram grandes oportunidades do Flamengo. No intervalo falamos, corrigimos”.

Apesar de ter encarado o Rubro-Negro de igual para igual, o técnico português citou aquela sensação incômoda pelo resultado, já que entraram para ganhar. A igualdade deixa a Raposa na quinta colocação, com 13 pontos, podendo ainda ser ultrapassada como andamento dos jogos.

“O sentimento é de que merecíamos mais. E parabéns ao Flamengo pela qualidade dos jogadores. Mas nós queríamos ganhar o jogo, com organização do meio da frente, já permitimos nossos pontas estarem mais na pressão. Tivemos várias oportunidades, não é normal ter mais oportunidade ter mais arremates que o Flamengo aqui, viemos aqui para ganhar, agora é descansar, temos uma final pela frente e o foco já está aí.”

Pepa fala sobre jogo decisivo do Cruzeiro na Copa do Brasil

Agora, o Cruzeiro deixa o Brasileiro um pouco de lado e foca na decisão contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (31), no Mineirão, às 20h (de Brasília), pela Copa do Brasil.

“O que nós podemos prometer é dar a vida. É descansar bem, recuperar bem e encarar esse jogo como final. É volta, é na nossa casa. Aqui já passou, sentimos que fizemos uma segunda parte de grande nível, agora já foi. Foi um ponto importante. Aquilo que nós podemos prometer é atitude, entrega e dar a vida pelo clube na quarta-feira.”