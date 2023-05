Cruzeiro enfrenta Cuiabá mirando a vice-liderança do Brasileirão

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. As equipes tem objetivos diferentes e precisam da vitória para alcançá-los.

Do lado dos mineiros, os três pontos significam chegar aos 15 na tabela de pontuação da Série A e chegar à vice-liderança do campeonato, ultrapassando o Palmeiras e ficando somente três pontos atrás do líder Botafogo. Do outro lado, o Cuiabá pode deixar a zona de rebaixamento se vencer a Raposa. O Dourado tem quatro pontos, dois a menos do que o Vasco, e ocupa a 18ª colocação.

Como chegam as equipes

O time do técnico Pepa chega para a partida contra o Cuiabá após uma goleada contra o América-MG por 4 a 0, na sexta rodada do Brasileirão. No meio de semana, entretanto, a Raposa ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio na Copa do Brasil.

A tendência é que o técnico português repita a escalação da última rodada do Campeonato Brasileiro, mas Wallisson pode ser novidade no meio de campo. Lesionados, Wesley Gasolina, Fernando Henrique, Matheus Vital e Rafael Bilu seguem fora. Richard está afastado após ser citado na investigação de manipulação com apostas esportivas.

O provável Cruzeiro tem: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Wallisson), Ramiro e Neto Moura; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado).

Por sua vez, o Cuiabá vem de duas derrotas consecutivas e perdeu o treinador Ivo Vieira. Outro português, António Oliveira chegou para assumir o comando do Dourado. Mateusinho é desfalque por suspensão.

Nos últimos dois jogos entre as equipes, o Cuiabá venceu uma vez, além de um empate. O provável time tem: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Fernando Sobral, Raniele e Ronald (Denilson); Jonathan Cafú; Wellington Silva e Deyverson.

Informações adicionais

A bola rola para Cruzeiro x Cuiabá nesta segunda-feira (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e terá transmissão do SporTV e Premiere. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.