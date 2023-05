Pepa valoriza empate, mas lamenta: "Viemos para ganhar o jogo e tivemos oportunidade para isso, não conseguimos"

O Cruzeiro foi até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e o placar terminou empatado em 1 a 1, com dois golaços de Bruno Rodrigues e Luis Suarez. No jogo de volta, basta uma vitória simples no Mineirão para a Raposa avançar às quartas de final.

Pepa ressaltou que a estratégia de jogo do Cruzeiro para a partida foi bem-sucedida. O treinador português considera que a equipe gaúcha somente conseguiu pressionar na reta final de partida, após buscar o empate.

"Criamos muitas oportunidades, com uma organização muito boa. Bloqueamos o jogo interior, onde o Grêmio tem muita qualidade. Estávamos fazendo um jogo muito bom. O Grêmio não teve muitas oportunidades, mas depois do gol era normal, porque jogavam em casa. Nos castigaram nos últimos cinco ou dez minutos, por mérito do Grêmio."

Pepa admitiu que o empate deixou sabor amargo em função da produção do Cruzeiro. O treinador lamentou a falta de eficiência do time para ampliar o marcador.

"Fica (um pouco de lamentação). Sobre isso, falei com todos que não quero ambiente de derrota. Estamos com esse sentimento porque queremos ganhar sempre. A justiça, no futebol, é marcar mais (gols) que o adversário. Mas, se pararmos o placar naquilo que o jogo foi, arrisco a dizer que tivemos mais chances."

A chance mais clara entre as desperdiçadas pelo Cruzeiro aconteceu com Bruno Rodrigues, autor do gol da Raposa. Ele recebeu lançamento longo, passou pelo goleiro com uma linda finta e, com gol vazio, tentou ainda driblar Kannemann, mas sem sucesso.

"Não gosto de falar sobre falhas, porque só quem está lá dentro faz. Mas temos que falar da forma como ele atacou o espaço, como foi servido, como enganou o goleiro. Teve muitos méritos, depois adiantou um pouco a bola... prefiro valorizar a partida que ele fez. Vamos valorizar o golaço que ele fez, o volume ofensivo que tivemos com todos. Cumprimos de uma forma muito boa."

O Cruzeiro volta à campo na próxima segunda-feira (22), às 20h, quando recebe o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro.