Depois de dois anos, Cruzeiro volta a vencer América MG

Na noite deste domingo (14), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro goleou o América MG no estádio Independência pelo placar de 4 a 0. Henrique Dourado, Marlon e Gilberto (2) marcaram os gols da equipe celeste.

Equipes trocam ataques e alternam dominância na partida

O jogo começou equilibrado, mas já com 10 minutos era possível detectar um domínio do Cruzeiro, tendo mais volume ofensivo pelo lado esquerdo com Wesley. A primeira grande chance da partida foi de Ramiro, que recebeu de Bruno Rodrigues em um passe improvável, porém o camisa 17 surpreso com o passe que recebeu acabou se afobando e finalizando em cima de Matheus Cavichioli.

O América MG respondeu logo em seguida, aos 14, com finalização primorosa de Aloísio de fora da área, a bola chutada com força bateu no travessão de Rafael e quase empatou a partida.

No momento em que o América MG conseguiu o equilíbrio do jogo e tinha até mais oportunidades claras de abrir o placar, Henrique Dourado tratou de punir o desperdício americano. Na marca dos 33, Wesley recebeu pela esquerda, cruzou na segunda trave e achou Bruno Rodrigues, que passou para Henrique Dourado empurrar para as redes, após o gol, a dupla tratou de fazer as pazes publicamente depois do episódio de briga no jogo contra o Fluminense.

Para tentar responder ao gol, o Coelho até balançou as redes com Eder, mas, a arbitragem viu impedimento do zagueiro e anulou o gol. Final da primeira etapa em 1 a 0 para a Raposa.

Mikael, atacante do América MG, teve a chance mais valiosa do time na primeira etapa. Na marca dos 48 minutos, em contra-ataque, Ale acionou o camisa 87 nas costas da defesa cruzeirense, o atacante americano conseguiu superar os defensores e ficou cara a cara com Rafael, porém, finalizou para fora e desperdiçou a grande oportunidade.

América MG volta com mais iniciativa para segunda etapa, mas a organização cruzeirense prevaleceu

O América MG voltou incisivo para buscar o empate, e aos oito minutos, após cruzamento de Aloísio na segunda trave, Felipe Azevedo tocou de cabeça para Eder, que sem goleiro chutou para fora e perdeu chance clara logo no início do segundo tempo, a pressão inicial do Decacampeão foi perdendo força, e aos poucos, o Cruzeiro foi retornando ao controle da partida.

Com 24 minutos, William cruzou buscando a segunda trave e encontrou Marlon sozinho para cabecear forte e ampliar a vantagem para o Cabuloso.

A partir do segundo gol, o Coelho passou a se desorganizar na partida pelo desespero de buscar o empate. Aos 31, Benitez cruzou na área para Martínez cabecear e acertar novamente a trave de Rafael, a falta de efetividade na finalização custou caro e Gilberto, por duas vezes, marcou em ótimas jogadas criadas pela equipe cruzeirense, a primeira aos 38 minutos e a segunda aos 45, para dar números finais a partida e sacramentar a goleada celeste no Brasileirão.

Sequência da temporada

O Cruzeiro com a vitória deste domingo (14), se posicionou na quarta colocação da tabela do Brasileirão, com doze pontos em seis jogos. O time do técnico Pepa enfrenta na próxima quarta-feira (17) às 19h30, o Grêmio, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time recebe o Cuiabá na próxima segunda-feira (22) às 20h.

O América MG segue sem vencer no Brasileirão e aparece na lanterna da competição, com um ponto conquistado em seis partidas disputadas. Na quarta-feira (17) às 21h30, a equipe irá receber o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já pela competição nacional, o Coelho joga em casa contra o Fortaleza no próximo sábado (20) às 18h30.