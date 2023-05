Mano elogia Inter após vitória sobre Bahia em meio à maratona de jogos: "Cabe a nós encontrar soluções"

Neste domingo (28), o Internacional venceu o Bahia por 2 a 0 no Beira-Rio, e parece estar dando os primeiros passos em direção a um melhor momento na temporada. Depois de triunfar também na Libertadores, o treinador Mano Menezes falou, em coletiva, sobre o calendário do time, e como este afeta a parte física dos jogadores.

"É importante dizer que jogamos hoje contra uma equipe que ficou a semana inteira descansando. Jogamos na quinta-feira, não tem como você ser superior fisicamente a uma equipe que ficou a semana inteira descansando, em casa. A gente foi (durante) nove horas para a Venezuela na ida, por nove horas na volta. São 18 horas de viagem, mais um jogo difícil, porque todos de Libertadores são difíceis. Então também estão aí algumas das coisas que são normais e que a equipe apresentou como dificuldade".

Mano discorreu também sobre a força de seu elenco, reforçando o comprometimento dos jogadores no dia a dia.

"Ninguém tem falta de vontade. Nunca tive nenhuma situação, com jogador nenhum aqui, para reclamar da sua dedicação. Então a gente tem que aliar essa dedicação dos profissionais a um trabalho de qualidade, capaz de oferecer a eles condições para eles serem o que sempre foram, é isso que nós estamos fazendo agora".

John, que assumiu a vaga de titular nos últimos dois jogos, também foi um assunto abordado na entrevista.

Mano explica a titularidade de John

"A questão do John foi uma decisão que achei importante para esse momento. É sempre muito difícil tomar decisão na posição, porque você não pode errar. Você pode substituir e, daqui a pouco, as coisas não acontecerem, aí você perde dois, três goleiros. É sempre muito difícil. Então a gente fez no tempo que a gente achou que era importante fazer. E não vamos desconsiderar Keiller, né, mas parece, assim, que a bola estava entrando com muita facilidade. Os caras estavam acertando contra o Keiller um chute sempre no ângulo, né? E isso acontece na vida dos profissionais, e no goleiro é sempre muito mais difícil, porque ele é a última instância de uma equipe. Então a gente conversou como sempre, sempre limpo, como as coisas têm que ser, e a decisão foi tomada assim, como vocês viram".

Questionado sobre como irá suprir a ausência de Alan Patrick no confronto decisivo contra pela Copa do Brasil, o treinador frisou a importância do torcedor para que o objetivo seja alcançado.

"O principal jogador do nosso time é o torcedor. Penso que as duas vitórias, mesmo que com dificuldade, mesmo que com uma certa dramaticidade, vão fazer com que o torcedor se coloque de novo ao lado da equipe em um número muito maior, que se crie um ambiente favorável do primeiro ao último minuto. Que as pessoas que venham, os torcedores que vierem na quarta-feira, entendam esse papel, mesmo quando as coisas não estiverem tão bem em campo, mas ele nos ajude, ele nos empurre. E aí vamos substituir Alan Patrick com esse torcedor".

O Inter agora ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 10 pontos, e enfrenta o América pela Copa do Brasil na quarta-feira (31), precisando vencer por três gols de diferença para ir às quartas de final de forma direta.