Inter perde no Grenal e clima fica pesado nos bastidores do clube

Na noite deste domingo (21), o Internacional foi derrotado pelo Grêmio fora de casa e aumentou a crise vivida dentro do clube colorado. O duelo pode ter marcado a despedida de Mano Menezes sob o comando do Colorado, que está há seis jogos sem vencer.

Após a derrota, o meia Alan Patrick comentou sobre a situação da equipe:

"O momento é difícil. Temos tentado, oportunidades, mas a bola não entra. Não dá para aceitar. É difícil perder o clássico, mas juntaremos os trapos. Só nós podemos sair desta situação. Entendemos o torcedor. É difícil encontrar palavras nesse momento, mas já mostramos que somos capazes. Não há outro caminho que não seja trabalhar. Temos plena confiança no trabalho por tudo que ele já fez. Precisamos nos reencontrar. A confiança é total. Seguiremos trabalhando", disse o camisa 10 do colorado.

William Thomas, diretor do Inter, fala sobre o futuro de Mano Menezes

William Thomas, diretor executivo do Inter, também falou sobre o futuro do time após a derrota no Gre-Nal: "Nesse momento a gente segue em processo de avaliar (...) se houver alguma mudança, vocês vão perceber nos próximos dias".

O dirigente também comentou sobre o futuro de Mano Menezes a frente do cargo de comandante do Inter:

“São várias formas de fazer mudança, não especificamente do treinador. O Mano é nosso treinador nesse momento e a gente respeita o profissional”, completou William.

Mano Menezes fala sobre futuro no Internacional

Em coletiva pós jogo, o técnico Mano Menezes foi questionado sobre se os jogadores ainda "compram a ideia" do treinador. Na resposta, Mano foi curto e objetivo: "Não sinto isso em nenhum momento, se eu sentisse, não estaria dando continuidade ao trabalho".

O técnico também foi seco ao ser questionado sobre permanencia no clube: "Sobre a permanência vocês perguntam pra ele (William Thomas), eu vou falar sobre o Grenal, é justo para todo mundo".

Por fim, o experiente reinador comentou sobre o desempenho da equipe em campo: "Eu acho que fizemos de novo um bom início de jogo. Tivemos mais controle do jogo, inclusive no 11 contra 11, mas os erros se repetem”, finalizou o treinador

O Inter volta a campo nesta quinta-feira (25), diante do Metropolitanos, às 21h (de Brasília), na Venezuela, pela Copa Libertadores.