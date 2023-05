Na zona de rebaixamento, Vasco visita o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Fortaleza e Vasco se enfrentam neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici busca a vitória para se aproximar do pelotão de frente da competição, enquanto o Gigante da Colina luta pra sair da zona de rebaixamento.

O jogo terá transmissão do Premiere. A VAVEL Brasil acompanhará todos os lances da partida em tempo real.

Vitória na Sula embala o time

O Fortaleza, que venceu o San Lorenzo durante a semana pela Copa Sul-Americana, chega embalado para o duelo. Marcelo Benevenuto e Thiago Galhardo,, que vinham desfalcando a equipe, retornaram após se recuperarem de lesão e participaram da segunda parte da partida.

A principal preocupação ainda é a lateral esquerda. Com a ausência de Bruno Pacheco, Vojvoda pode escolher entre Lucas Crispim ou Lucas Esteves. Contra o time argentino, Tinga jogou na esquerda e Dudu na direita, com Brítez se posicionando como zagueiro na segunda metade do jogo.

Na linha de frente, Romero começou como titular na partida contra o San Lorenzo, mas para Brasileirão, Lucero deve ser o escolhido.

Décimo primeiro colocado com 10 pontos, contabilizando duas vitórias, quatro empates e uma derrota, o Fortaleza vem de derrota para o América-MG por 2 a 1 e precisa se recuperar. Nada como um jogo diante da sua torcida.

Só a vitória interessa

O Vasco parecia que ia começar bem o campeonato. Nas duas primeiras rodadas, quatro pontos conquistados contra dois postulantes ao título, Atlético-MG e Palmeiras. Mas, depois disso, a equipe desandou.

Derrotas para Bahia, Santos e São Paulo e empates contra Fluminense e Coritiba. De resultado, a zona de rebaixamento. A equipe não pode mais pensar em não vencer. É preciso pontuar.

Para isso, o técnico Maurício Barbieri vai mexer no time titular. Robson, muito criticado na última partida, reclamou de dores musculares e não foi nem relacionado. Capasso entra no seu lugar. Pedro Raul, suspenso pelo terceiro cartão amarelo também está fora. Alex Teixeira deve retornar ao time titular.

De resto, o time deve ser o mesmo que vinha jogando. Andrey e Marlon Gomes,, servindo a seleção brasileira sub-20, seguem fora.

Prováveis escalações

A possível escalação do Fortaleza é: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino; Calebe, Moisés, Lucero.

Já o Vasco deve entrar em campo com: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Barros e Galarza; Gabriel Pec, Figueiredo e Alex Teixeira.