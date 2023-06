Abel Ferreira debocha de expulsão: "Passo a comandar a equipe de casa"

Na noite da última quarta-feira (31), o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil. A derrota, porém, não abala a equipe que, com com grande vantagem construída na partida de ida, se classificou de forma tranquila para as quartas de finais.

O técnico Abel Ferreira mais uma vez foi o tema principal da coletiva. O português foi expulso pela oitava vez desde que chegou ao Brasil e tratou o cartão com deboche.

"Há o lado positivo do cartão, descansar, comandar o jogo do sofá, bebendo minha água com gás tranquilo, um fone no ouvido, desfrutando da minha equipe com o orgulho que tenho. Se o clube quiser renovar o meu contrato com essas condições, passo a comandar a equipe de casa", disse Abel.

"Se forem contar todas que já tive, desde que cheguei no Brasil, claro que é mais um. Como disse bem, levei o primeiro amarelo por reclamar de uma falta que o árbitro não dá amarelo. Eu falei com o bandeirinha, que esperava que fosse para os dois. No lance seguinte, em uma dividida de ombro do Rony, o árbitro entendeu que era para amarelo. Em seguida, reclamei da falta que achei que foi no Veiga... Mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou. De resto, não sei o que dizer. O importante é que o Palmeiras continua com seus objetivos", finalizou.

O comandante também foi questionado sobre as substituições que fez durante a partida.

"Em relação as trocas que fiz, são normais. Não tínhamos o Artur, então optamos por meter o Bruno, que tinha jogado no primeiro jogo. O Ríos, optamos por deixar o Zé com cinco, com o Ríos dando frescura. O Menino tem jogado muito. Esprememos o Veiga até o limite. Ele teve a oportunidade de fazer o gol, e no lance seguinte o adversário faz o gol. Futebol é isso. Felizmente, os nossos jogadores mantiveram o controle. Com a entrada do Naves, nos deu tranquilidade, uma segurança defensiva maior", expressou.

Por fim, o português ainda comentou sobre o desgaste da equipe, que passa por uma pesada maratona de jogos.

"Eu tenho um Núcleo de Saúde Performance que trabalhamos e esprememos. Usamos todo o recurso que o clube tem, e faz, sim, diferença ter dois ou três dias de recuperação. A Inglaterra tem o boxing day, mas depois eles dão quinze dias de descanso. Aqui é siga, vamos competir, estamos aqui para jogar. E é isto. Em relação ao Navarro, teve uma lesão muscular, não sabemos qual. A quantidade de viagens, o sono, a logística, o gramado... Não sei se escorregou. Sei que ele sentiu algo, mas preciso falar com ele como", concluiu.

Classificado, o Verdão aguarda o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil para conhecer seu próxima adversário na competição. Antes, disso, o Palmeiras volta a campo neste domingo (03), contra o Coritiba, pela nona rodada do Brasileirão.