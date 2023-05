Após vitória sobre o Sport, Claudinho valoriza bom momento do Criciúma na Série B

Na noite da última quarta-feira (24), o Criciúma venceu o Sport por 1×0 no estádio Heriberto Hulse e voltou a frequentar a zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Rômulo, o Tigre chegou alcançou a terceira colocação na tabela de classificação ao somar dezessete pontos em oito jogos.

“Muito feliz com o momento da equipe. Nosso grupo vem fazendo uma temporada interessante, mas temos os pés no chão. Sabemos que a caminhada é longa e difícil. A Série B é competição extremamente equilibrada e precisamos ser constantes do início ao fim se quisermos beliscar uma vaga no G4”, analisou o lateral-direito Claudinho.

Com apenas 22 anos e no Criciúma desde 2019, Claudinho vem entrando e dando sua parcela de contribuição à equipe de Cláudio Tencatti. Na atual temporada, o lateral já esteve em campo em 21 oportunidades.

“Começando como titular ou no banco de reservas, procuro estar sempre preparado para ajudar o Tigre. Um grupo não se faz apenas com onze titulares. Aqui não temos vaidade e temos um objetivo muito claro que é ajudar o Criciúma a conquistar seus objetivos. Vencemos o estadual com esse pensamento e agora vamos em busca de coisas maiores”, finalizou Claudinho.

O próximo desafio do Criciúma na competição será no domingo (28), às 15h30, fora de casa, contra o Mirassol.