América-MG vence Millonarios e segue vivo na Sul-Americana

Em jogo de vida ou morte, o América-MG venceu o Millonarios, por 2 a 0, na noite dessa terça-feira (6), na Arena Independência, e segue vivo na Copa Sul-Americana. Os gols do coelho foram marcados por Aloísio e Breno.

Bom início de jogo leva a vitória americana na primeira etapa

O time mineiro começou bem a partida, com mais volume de jogo, pressionava a equipe visitante e criava chances já nos primeiros minutos. Logo aos seis, o atacante Matheus Henrique, cruzou para Aloísio cabecear para o fundo das redes, mas o impedimento foi assinalado.

Após o gol anulado, o jogo ficou mais movimentado, com as equipes trocando chances de ambos o lados, mas acumulando falhas na finalização das jogadas. Os goleiros não trabalharam muito na primeira etapa.

Mesmo com dificuldades, o time americano, mais organizado que o adversário, conseguia articular jogadas que levavam perigo ao gol de Álvaro Montero. Aos 40, em boa troca de passes na entrada da área, Everaldo acha Aloísio, que teve tempo de dominar e finalizar de cavadinha, abrindo o placar no Horto. 1 a 0 América-MG.

Domínio americano na segunda etapa concretiza vitória importante

Na volta do intervalo, o América-MG mesmo com alterações, continuou no mesmo ritmo, criando chance e querendo ampliar o placar. O segundo gol veio aos 24 minutos, em cobrança de escanteio, Breno cabeceia livre para ampliar.

O time visitante pouco criou na segunda etapa e não conseguiu levar perigo ao gol americano. Já o coelho, com o placar construído, conseguiu dominar a partida e administrar o resultado até fim.

Próximos compromissos

Na última rodada da fase de grupos, o América-MG vai até o Uruguai enfrentar o Peñarol, lanterna do grupo, precisando vencer e contar com o tropeço do Millonarios, que também joga fora de casa contra o líder Defensa y Justicia, para se classificar às oitavas de finais. As duas partidas serão disputadas no final dia 29 de junho.