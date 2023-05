América-MG bate Internacional, volta a ganhar depois de quatro jogos e abre vantagem na Copa do Brasil

Todo time anseia por vitória, é bem verdade. América-MG e Internacional entraram em campo pressionados, ainda mais pela grande sequência negativa das equipes, que não ganham há cinco e quatro jogos, respectivamente. O empate estava desenhado, logo, a sequência ruim seria mantida. Tudo mudou na reta final. Com direito a dois pênaltis a favor, o Coelho venceu os Colorados por 2 a 0, na Arena Independência, pela partida de ida da Copa do Brasil. Aloísio foi o responsável pelos gols.

Domínio sem utilidade

Vagner Mancini, de forma surpreendente, colocou uma equipe completamente alternativa, mandando até o goleiro titular, Cavichioli para o banco. Do outro lado, Mano Menezes também entrou com mudanças, como as voltas de Alan Patrick e Wanderson. Contudo, nada drástico. Dado o apito inicial, o Inter partiu para cima, em busca de sair com a vantagem longe de casa. Alan Patrick recebeu lançamento de Maurício, ele tentou tirar de Pasinato ao cabecear, mas o goleiro fez grande defesa. Já Wanderson optou por testar em chute forte da entrada da área e o camisa 14 apareceu para intervir.

Os visitantes controlavam todas as ações ofensivas, chegando a ter 80% de posse de bola. O América conseguiu rondar a meta gaúcha a partir da metade do primeiro tempo. Chegou e não encontrou espaços para arrematar. O Alviverde passou a esperar os visitantes, ansiando por um para sair em contra-ataque. Os gaúchos perderam a intensidade e pouco ameaçavam. E, numa desatenção, os donos da casa ficaram no quase. Mateus Gonçalves cruzou, Breno surgiu sem marcação, emendou de carrinho e desperdiçou ao colocar para fora.

Fim da seca

O Coelho voltou melhor para a segunda etapa. Everaldo avançou pela direita e levantou na área. Renato Marques subiu no meio da zaga e cabeceou tirando tinta do travessão. A pressão foi aumentando com o tempo, assim como os chutes de fora da área, mas nenhum assustou Keiller. Aos 14, Wanderson fez boa jogada individual, gingou na frente da marcação e balançou a rede pelo lado de fora. Quando a fase não é boa, nada ajuda. Três minutos depois, De Pena cruzou rasteiro e Maurício voltou a balançar a rede para o Inter depois de três jogos. O VAR interviu e viu falta de Alan Patrick na origem da jogada. O meia levou o segundo amarelo e acabou sendo expulso.

Com um a mais e o relógio andando, Mancini foi mexendo e colocando algum dos titulares. Na reta final, Pedro Henrique arriscou com a canhota de longe. Pasinato caiu no canto para fazer a defesa. O empate estava desenhado, até que De Pena cometeu falta em Lucas Kal dentro Aloísio faz o replay na cobrança anterior e deixa o Coelho com boa vantagem da área. Pênalti. Aloísio pegou distância, deslocou o goleiro e inaugurou o placar, acertando o canto direito. Aos 56, o próprio atacante sofreu nova penalidade. Em nova cobrança, o camisa 99 fez o replay na cobrança anterior e deixou o Coelho com boa vantagem na decisão.

Situação

O América-MG leva boa vantagem para o Beira-Rio, no dia 31 de maio, às 21h30 (de Brasília). O Coelho poderá perder até por um gol de diferença. Já o Inter tem obrigação de vencer para sonhar com a classificação. Os Colorados precisam fazer três para avançar de forma direta. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Próximos jogos

Pelo Brasileirão, o América-MG duela contra o Fortaleza, também na Arena Independência, às 18h30 (de Brasília), no sábado (20). No mesmo horário, mas no dia seguinte, o Inter medirá forças contra o rival Grêmio, na Arena.