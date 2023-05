América-MG perde de virada para Defensa y Justicia e se complica na Sul-Americana

América-MG e Defensa y Justicia se enfrentaram nesta terça-feira (23), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogando no Independência, o Coelho fez um bom primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo e perdeu de virada por 3 a 2. Benítez e Mastriani marcaram para os brasileiros, Togni, duas vezes e Lopez fizeram os gols dos visitantes.

Benítez dita o ritmo da primeira etapa

O América fez um bom primeiro tempo. Regido pelo meia Benítez e com o auxílio de Aloísio, o Coelho conseguiu sair na frente do Defensa y Justicia. Aos 11, Boi Bandido ajeitou para Benítez que bateu para o gol e guardou.



Aos 28, mais uma jogada da dupla. O argentino cobrou escanteio e Aloísio cabeceou com perigo. No entanto, em vacilo individual, o América cedeu o empate. Alê tentou passe na fogueira para Matheus Cavichioli, mas, antes que ele pudesse chegar, Togni apareceu e mandou para o gol.



O América sentiu o empate e deixou o Defensa jogar. Porém, os argentinos não conseguiram transformar a posse em oportunidades. Isso levantou o time mineiro que, nos minutos finais, foi para cima e marcou o segundo gol. Aos 46, Benítez acertou lançamento na cabeça de Mastriani que anotou.

Cansaço derruba o América



Quem pensava que o Coelho entraria com moral na segunda etapa, se decepcionou. Logo no primeiro minuto, a defesa deu espaço e Togni, com categoria, chutou de fora da área para empatar.



Sentindo o baque do gol, o América não teve forças para reagir. Fora isso, a equipe de Vagner Mancini caiu fisicamento e, mesmo com as alterações, não levou perigo para os adversários.



Para piorar, veio a virada. Aos 24, em saída de bola errada, o Defensa recuperou a posse no campo de ataque. Togni encontrou Lopez na meia-lua, com espaço. O meia finalizou bonito, no canto, e virou a partida para os argentinos.



Abatido, o América só conseguiu assustar aos 41, com chute de Martínez que Santana salvou. Mas, tirando essa oportunidade, os mineiros pouco fizeram para que pudessem sair com pelo menos um empate. Derrotado, o Coelho saiu vaiado de campo por sua torcida.

Como ficou o grupo?

Com a derrota, o América ficou na terceira colocação com quatro pontos. O Millionarios, que ainda joga, está logo a frente com sete. O Defensa y Justicia subiu para a liderança com nove. O lanterna é o Peñarol com nenhum ponto somado.

Próximos jogos

O próximo desafio do América será no domingo (28), às 19h, pelo Brasileirão, contra o líder Botafogo, fora de casa. Pela Sul-Americana, o Coelho entrará em campo no dia 6 de junho, uma terça, para enfrentar o Millonarios, em casa.